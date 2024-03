"Vive del pasado": exdirectivo del Barcelona se despacha contra el interés por Luis Díaz

Luis Díaz ha sido uno de los futbolistas que más ha ocupado las portadas de los diarios en Inglaterra en lo que va de la presente semana. Su partido contra Manchester City ha dado mucho de qué hablar, en lo bueno y en lo malo, pero hay otra situación que ha tomado mucho eco al interior de Liverpool.

Las alarmas se han encendido luego de que en Colombia el diario El Heraldo revelara contactos directos del Barcelona para consultar condiciones por el jugador, a quien siguen desde hace tiempo. De acuerdo a El Heraldo, y como confirmó el diario Sport, Joan Laporta, presidente del club, se reunió en la ciudad catalana con el representante de 'Lucho' para hacerle saber su intención de quedarse con el guajiro.

Exdirectivo del Barcelona no aprueba posible fichaje de Luis Díaz

El interés de los blaugranas por Díaz no es nuevo. De hecho, el mismo Laporta reveló hace unos meses durante una visita a Bogotá que cuando el extremo jugaba en Porto estuvieron siguiéndole la pista. Eso fue ratificado en las últimas horas por un exdirectivo del Barça, quien ha causado revuelo en España porque al mismo tiempo, al referirse sobre la nueva posibilidad de que el colombiano recale en el equipo, emitió un duro juicio hacia el futbolista.

En diálogo con la Cadena Ser, Bojan Krkić aseguró que Luis Díaz es un buen jugador, pero que no tiene consistencia en Liverpool y que se trata de un jugador que vive más por su pasado que por su presente y que el Barcelona no puede cometer el error de fichar a un futbolista que no es titular habitual en su actual club. ¿Será que sí ha visto los partidos de los 'reds' esta temporada?

"Cuando estaba en el Oporto, lo estábamos valorando y siguiendo, pero el problema de Luis Díaz, que tiene calidad, talento, velocidad, regate, dribling, gol, tiene todo... pero el problema de él es que no tiene continuidad en rendimiento, no es titular indiscutible, esto le pasó en Oporto", empezó su intervención.

"Es un futbolista que te hace un partidazo y en el siguiente no está. Vive del pasado", añadió en ese sentido.

🇨🇴 El sueño de Luis Díaz es jugar en el @FCBarcelona



🔎 Bojan Krkic recuerda cuando le estuvo siguiendo en su época en el Oporto



👉 "Su problema es que no tiene continuidad en el rendimiento, no es titular indiscutible. Te hace un partidazo y al siguiente no está"#elBar72☕️🔥 pic.twitter.com/Gns8gQFzi5 — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 12, 2024

¿Por qué Luis Díaz terminó yendo a Liverpool y no a Barcelona?

Bojan Krkić también dio detalles del seguimiento que el Barcelona le hizo a Luis Díaz hace unos años y contó que aunque querían hacer una oferta por él, la economía del club no lo permitía y que por eso Liverpool tomó ventaja.

“En ese momento nosotros acabábamos de aterrizar en el club y Liverpool se nos adelantó, pero estuvimos considerando su incorporación, pero estábamos con una situación económica que teníamos que resolver y revertir (…) Reconozco que en el pasado cuando Luis Díaz iba de Porto a Liverpool, nosotros también tuvimos una conversación con el representante, pero Liverpool ya lo tenía avanzando", concluyó.