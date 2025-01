“Mi prioridad siempre fue quedarme en Millonarios”: Falcao confesó contactos con otros equipos

Radamel Falcao García fue presentado, una vez más, oficialmente en Millonarios este jueves 30 de enero, luego de todo lo que fue su despedida semanas atrás para finalmente decidir quedarse en el equipo de sus amores y el ‘Tigre’ confesó en rueda de prensa su felicidad de seguir vistiendo los colores albiazules y aseguró que luchará por cumplir su sueño de quedar campeón con los ‘embajadores’.

“Gracias a todo Millonarios por el gran esfuerzo que han hecho. Hubo momentos complicados durante esta etapa, pero creo que ambas partes no renunciamos al sueño de poder seguir trabajando juntos, Espero brindarme al máximo para el equipo, para ayudar en el lugar que me corresponda. A la gente simplemente agradecerle porque constantemente recibí mensajes de cariño”, dijo inicialmente el experimentado jugador.

Falcao confesó acercamientos con otros equipos

El samario confesó la enorme tristeza que sintió al momento en el que se dijo que no continuaba en la institución capitalina y señaló que incluso tuvo algunos acercamientos con otros clubes del mundo, pero que su intención siempre fue quedarse en Bogotá y mantener el sueño de lograr el título de Liga con el equipo de sus amores.

“Fue triste, difícil. Tengo cinco hijos, entonces también es una decisión que los afectaba muchísimo a ellos. Me preguntaban dónde vamos a vivir y yo decía: ‘no sé’. Era mucha incertidumbre. A medida que iban pasando los días empezó a no ser tan divertida la situación, pero siempre tuve la prioridad Millonarios, aún cuando muchos equipos se acercaron, cuando ya se dijo que no íbamos a continuar. Le quiero agradecer también a esos clubes por acercarse a mí y por entender que nosotros estábamos haciendo el mayor esfuerzo por continuar en Millonarios”.

“Mi deseo era estar acá, obviamente por estabilidad familiar hubiera preferido un año, pero entiendo los esfuerzos y la situación financiera del club. Hemos acercado posturas y por el momento, lo que podemos estar es 6 meses. Después vamos viendo, vamos paso a paso”, agregó.

“La ilusión que tenemos todos de ganar títulos, es algo que he soñado desde niño. Para eso estamos trabajando, obviamente no es fácil, pero creo que tenemos un plantel competitivo, amplio, con mucha calidad. Trataremos de dar el máximo para brindarle a todo el mundo Millos esta alegría”, concluyó el goleador del fútbol colombiano.

Por su parte, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, también tuvo algunas palabras para la hinchada ‘embajadora’ y la poca ilusión que se tiene para este 2025 ante la falta de fichajes de renombre y la poca sintonía que se tiene con las directivas del club.

El dirigente señaló que nunca ha intentado apartar a la hinchada del club, pues se deben a su afición, sino que siempre prefirió realizar comunicaciones oficiales cuando se tuvieran noticias reales y no rumores.