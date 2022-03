Se pierde un partido especial: Falcao sigue lesionado y no jugará contra Atlético de Madrid

Radamel Falcao García completa ya 16 días de haber sufrido una nueva molestia muscular que lo ha dejado por fuera de partidos importantes del Rayo Vallecano, como el de la semifinal de vuelta de Copa del Rey contra el Betis, y también de la convocatoria de la Selección Colombia para la última doble jornada de eliminatorias sudamericana frente a Bolivia y Venezuela.

La situación del 'tigre' empieza a preocupar más que todo porque no ha podido tener el nivel que mostró en sus primeros meses en su regreso a la Liga de España, alcanzando a marcar cinco goles en ocho partidos.

De hecho, la última vez que el delantero colombiano se reportó con una anotación fue el 6 de noviembre del año pasado, en la caída del Rayo Vallecano 2-1 contra Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Incluso, en ese partido comenzó el calvario de lesiones para Falcao en el cuadro 'franjirrojo'.

El 2 de marzo anterior, Andoni Iraola reveló en rueda de prensa de "Radamel tiene una lesión muscular pequeñita y ahí no hay opción de poder arriesgar. El tema muscular hay que esperar a que cicatrice y hasta eso no podrá estar con nosotros”, y desde entonces, no ha vuelto a las canchas.

El propio Iraola confesó la semana pasada que Falcao podría estar atravesando la última etapa de su recuperación. El entrenador advirtió que no convocaría al goleador samario para la última fecha contra Sevilla, pero que tal vez sí lo haría en la siguiente salida frente a Atlético de Madrid.

Y es que enfrentar a los 'colchoneros' será siempre especial para el 'tigre', quien hizo historia en dicho club entre 2011 y 2013, anotando 70 goles en 91 compromisos, además de alzar tres títulos.

Por ejemplo, García Zarate fue ovacionado con un aplauso ensordecedor al momento de entrar al terreno de juego del Wanda Metropolitano en el primer duelo entre el Atleti y el Rayo, por Liga de España, el pasado 2 de enero. Por eso, lo ilusionaba jugar de nuevo contra su exequipo este fin de semana.

Falcao no jugará contra Atlético de Madrid

Sin embargo, la esperanza se le apagó a Falcao García este viernes, pues Andoni Iraola confirmó en rueda de prensa que las molestias musculares siguen aquejando a gran estrella y por ende, no podrá ser tenido en cuenta para el juego de este sábado en el estadio de Vallecas.

"Falcao no llega para el sábado. No está recuperado. Confiamos que después del parón pueda volver", dijo el entrenador este viernes.

Radamel Falcao García no fue convocado por la Reinaldo Rueda para la recta final de las eliminatorias con la Selección Colombia, por lo que tendrá más tiempo para superar sus dolencias y regresar a las canchas el próximo 3 de abril, contra el Granada.