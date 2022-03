El 6-1 de Ecuador a Colombia, al desnudo: ayudante de Queiroz se despachó con NoticiasRCN.com

El huracán no ha pasado en la Federación Colombiana de Fútbol. De hecho, el ambiente es tenso por el momento, pues en una semana la Selección Colombia se jugará su última bala para clasificar al Mundial de Catar, y a eso se le suman las repercusiones que siguen generando las declaraciones de Carlos Queiroz.

Hace dos semanas, el portugués encendió el ventilador al revelar cómo se dio su salida de la 'tricolor', asegurando que no se trató de ningún despido, tal como lo declaró Álvaro González Alzate, sino que fue despedido a pesar de su deseo de continuar con el proyecto.

González no se quedó callado, se refirió de nuevo al asunto y tildó de mentiroso al entrenador. Afirmó que nunca tuvo una reunión formal con Queiroz y que toda su salida se dio a través de Ramón Jesurún.

Carlos Queiroz no renunció a la Selección Colombia

Para encontrar la realidad de lo sucedido, NoticiasRCN.com se puso en contacto con Ricardo López, exarquero español que integró el cuerpo técnico del portugués en la Selección Colombia y que contó al detalle el fin de ciclo en el combinado patrio.

"La verdad es que el presidente de la Federación Colombiana fue el que citó a Carlos Queiroz y le dijo que quería hacer un cambio en la selección. Todo esto vino después de la pérdida 6-1 contra Ecuador y está claro que el presidente consultó con sus ayudantes y tomaron la decisión, que fue de ellos", confirmó.

López no quiso referirse directamente sobre si hubo división con las directivas, pero dejó entrever que en ocasiones, se trataron de extralimitar en la toma de decisiones.

"Yo siempre me he dedicado a lo que ha sido el grupo. Las directivas, en cualquier equipo, lo que tienen que hacer es ayudar. En el momento en el que ellos hacen una crítica que no deben hacer, porque para eso tienen a la dirección deportiva, yo creo que se está equivocando. La misión de los directivos es revisar que las cuentas vayan bien, hacer relaciones institucionales y cumplir otro rol diferente al del área deportiva", sentenció.

Lo que verdad después del 6-1 contra Ecuador

La salida de Carlos Queiroz aún deja muchos interrogantes. Por ejemplo, sigue siendo un completo misterio lo que ocurrió en el camerino luego de la humillante goleada 6-1 contra Ecuador y que desencadenó en el despido del portugués.

Mucho se habló de peleas e insultos, pero López lo desmintió. Reveló que el ambiente sí fue de dolor absoluto y que el ánimo estaba en el piso, pero que Mario Alberto Yepes hizo uso de sus facultades de líder y le cambió la cara a los jugadores para imprimirles sed de revancha.

"Todo era desolación y eso es normal. El equipo estaba fortalecido para afrontar ese partido, de hecho, empezamos muy bien y llegando al área contraria, pero fue increíble la efectividad de Ecuador", dijo.

Y agregó: "Mario Yepes nos dijo unas palabras que me parecieron antológicas. Tengo un grato recuerdo de cómo él afrontó la situación. Queiroz también se dirigió al grupo y dio las gracias, pero las palabras de Yepes fueron muy importantes de cara a la historia de la Selección Colombia. Dijo que ese resultado nunca se puede olvidar, porque todos los que estábamos ahí sabíamos que habíamos infligido una derrota muy importante, pero que íbamos a tener revancha. La entereza de los jugadores y de todo el cuerpo técnico, el ambiente que se creó fue muy dinámico. Yo estoy muy orgulloso de haber trabajado ahí. Honestamente puedo decir que hay gente que lo da todo por la Selección y que en el futuro va a tener buenos resultados porque se está trabajando muy bien".

Incluso, varias especulaciones indicaban que James Rodríguez y Luis Fernando Muriel se habrían ido a las manos, pero el expreparador de arqueros de la 'tricolor', lo desmintió del todo: "Yo no vi nada de eso".

¿Hubo cajón de los directivos a Queiroz?

A partir de ahí, los directivos de la FCF le habrían buscado el quiebre al entrenador portugués. De hecho, el mismo Queiroz lo reveló en una entrevista hace dos semana, dando fe que las cabezas de la entidad le hicieron el 'cajón' para forzar su salida.

Para infortunio del fútbol, ese tipo de actitudes se han vuelto paisaje y López lo confirmó. Ahora reina la filosofía de "si no gana, se tiene que ir", y de eso eran conscientes cuando la debacle se empezó a avecinar.

"Eso pasa en el fútbol. Cuando no se obtienen los resultados que se quieren y las cosas no funcionan de manera perfecta, se generan esas malas relaciones entre entrenador y directiva. Eso lo hemos visto en muchos sitios y es lo normal. Cuando se pierda, se genera mal ambiente y eso es difícil de darle la vuelta. Cuando perdimos primero 0-3 contra Uruguay y luego 6-1 con Ecuador, al final todo eso estalla. El entrenador sabe que si no se dan los resultados en una selección potente como Colombia, eso acarrea consecuencias".

Dentro de sus afirmaciones, Queiroz le apuntó cuota de responsabilidad a Álvaro González Alzate por la depresión de Des McAleenan (entrenador de arqueros) y que lo llevó a terminar con su vida. No obstante, Ricardo López, quien precisamente llegó a tomar la vacante de McAleenan, dijo que la decisión que tomó su colega exonera de culpas a cualquier persona ya que en ningún momento se actuó de mala fe.

"Lo que pasó con el entrenador de porteros fue muy grave, pero yo creo que ahí no tiene la culpa nadie. Son cosas que pasan en la vida, muy desafortunadas, pero creo que los directivos de la federación no tiene la culpa. Eso es un lance muy desafortunado que ha pasado y por el que todos estamos muy compungidos, pero no se le puede echar la culpa a nadie".

Aún con mucho por delante en el camino a Catar, los directivos decidieron prescindir de los servicios de Carlos Queiroz, quien opuso resistencia, ya que tenía la plena convicción de que tenía las facultades para revertir el mal momento de la Selección Colombia y encarrilar su rumbo al Mundial. López lo reconoció, pero aceptó que así se manejan las relaciones en el fútbol moderno.

"Carlos Queiroz es un entrenador muy contrastado, ahora jugó la Copa África, llegó a la final y estuvo a punto de ganarla. Es un entrenador reputado, estuvo en Manchester United y Real Madrid. En el fútbol todo se tiene que hacer perfecto, y aún así, las cosas no salen. Lo estamos viendo con el Manchester City y el PSG, que a pesar de todo el dinero que ponen sus jeques, no han podido ganar la Champions. Así es de caprichoso este deporte".

Ambiente entre jugadores de la Selección Colombia

Para cerrar, el mal presente de la 'tricolor' ha dado pie a versiones sobre malas relaciones entre los jugadores del plantel, pero Ricardo López habló de lo que vio, y en esa línea, declaró que le sorprendió la armonía existente dentro del grupo.

"Yo vi un ambiente excepcional, de verdad lo digo. Los mismos jugadores hacían terapia de grupo. Se sentaban en la mesa a hacer juegos entre ellos mientras se esperaba el bus. Yo quedé perplejo por el buen ambiente que había", comentó.

Se abre así un nuevo capítulo del 'tira y afloje' entre Carlos Queiroz y la Federación Colombiana de Fútbol. Cada uno se mantiene firme en su postura, pero por el lado del portugués, mientras la pelota se la siguen pasando de lado a lado, ¿Quién tiene la razón?.

