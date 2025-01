¿Falcao se queda o se va de Millonarios? Los detalles que aún mantienen la incertidumbre

La continuidad de Radamel Falcao García en Millonarios sigue siendo uno de los temas más comentados por los hinchas y la prensa deportiva.

Desde que terminó su contrato de seis meses con el equipo, la incertidumbre ha rodeado su futuro, especialmente luego de la eliminación de la Liga BetPlay II-2024.

Si bien se ha especulado sobre su permanencia en el club, los detalles siguen siendo escasos y los próximos días podrían ser clave para conocer la decisión definitiva.

Según información revelada por el periodista Antonio Casale, los términos del nuevo contrato entre Falcao y Millonarios ya estarían pactados por un año. Sin embargo, la negociación aún no se ha cerrado debido a un obstáculo importante: los detalles relacionados con los impuestos y la necesidad de encontrar patrocinadores que cubran estos costos.

Casale detalló en su cuenta de X que las partes están buscando marcas que puedan facilitar el acuerdo, pero el proceso no está siendo sencillo. La situación financiera parece ser el único freno para que el acuerdo sea formalizado.

La cosa de Falcao va así. Los términos del contrato están pactados con Millonarios por un año. Falta conseguir el dinero de los impuestos y las partes están buscando marcas que lo hagan posible. No está fácil. Si no se da lo de Millos el tigre no quiere mover más a su familia, mencionó Casale.