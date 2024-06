Nuevos detalles de la negociación de Radamel Falcao con Millonarios: “Se avanza”

La posible llegada de Radamel Falcao García a Millonarios tiene a todos los aficionados del conjunto azul a la expectativa, haciendo que el nombre del máximo goleador de la Selección Colombia se convierta en tendencia a nivel nacional, pues sería uno de los mejores fichajes del FPC en toda su historia.

En días anteriores, se conoció que durante esta semana Radamel Falcao García y Millonarios tendrían una nueva reunión para definir el tema de la contratación y hace definir si la llegada del 'Tigre' era viable para ambas partes.

Nuevos detalles de la negociación Falcao – Millonarios

Según dio a conocer Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, Millonarios y Falcao tuvieron una reunión en las últimas horas, pero hasta el momento no se ha tenido ningún avance, dejando claro que el mayor obstáculo para que el delantero llegue a la capital es el tema tributario, donde se vería afectado seriamente el capital del atacante.

“Ayer hubo charla Millonarios-Falcao… Se avanza, pero aún no hay nada decidido. Como se dijo desde un comienzo, se esperan soluciones para los obstáculos tributarios. Falcao quieres estar en Millonarios y el equipo Embajador quiere tenerlo, pero aún están poniéndose de acuerdo. No son muchos los detalles, pues no son muchos los avances. Es un tema que se asume con mucha responsabilidad desde las dos orillas”, aseguró el periodista en mención.

Cabe mencionar que Radamel Falcao García se encuentra en Estado Unidos en la temporada vacacional con su familia. Sin embargo, se espera que el delantero tome una decisión en los próximos días, pues la pretemporada del cuadro embajador iniciará el próximo martes 18 de junio en Bogotá.

¿Cuál es el tema tributario que frena la contratación de Falcao a Millonarios?

El factor que hasta el momento frena la contratación de Falcao a Millonarios es el impuesto al patrimonio, el cual se trata de un tributo que pagan las personas colombianas o extranjeras que tengan patrimonios superiores a 72 mil UVT. ¿Cuánto es eso en dinero contante y sonante? $3.388.680.000, además hay tarifas de 0,5 % 1 % y 1,5 % dependiendo del valor del patrimonio.

En el caso de Falcao, si permanece en Colombia 183 días, es decir, 6 meses y 3 días, deberá pagar impuesto al patrimonio. Sin embargo, existe la posibilidad que no lo pague si sus bienes están en países donde haya convenio de doble tributación, es decir, que pague allá y no acá (Colombia).