"Se equivocó": Faryd Mondragón criticó a Néstor Lorenzo, por no darle minutos a Kevin Mier

El martes pasado, la Selección Colombia hizo historia en el Veltins-Arena al vencer por primera vez en su historia a Alemania. Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado establecieron el 2-0, con el cual la 'tricolor' logró un triunfo valioso de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, una decisión de Néstor Lorenzo generó malestar y críticas.

El entrenador argentino se decantó por Camilo Vargas para custodiar el arco nacional en el duelo contra los tetracampeones del mundo. El exarquero de Santa Fe se ha convertido en el reemplazante de David Ospina, quien sigue recuperándose de una dura lesión con el Al-Nassr.

Vargas, una de las figuras del Atlas, respondió al llamado y dejó el arco en cero, por primera vez en la etapa de Lorenzo. El guardavallas bogotano estuvo sólid, brilló con una buena atajada a Jamal Musiala y demostró que está listo para pelear por la titularidad.

El presidente de Nacional quedó disgustado

Sin embargo, los 90' minutos de Vargas generaron malestar en las toldas de Nacional. Mauricio Navarro, presidente del club 'verdolaga', criticó la suplencia de Kevin Mier en ambos partidos. Recordemos que Álvaro Montero atajó contra Irak.

"Habría sido fabuloso para nosotros que Kevin Mier tuviera minutos contra Alemania, porque ya que lo facilitamos, lo que uno siempre quiere es que actúe y no perderlo en una final y tampoco verlo en selección", dijo Navarro en una conversación exclusiva con NoticiasRCN.com.

Mondragón criticó a Lorenzo

Pues bien, Navarro no fue el único que quedo inconforme con esta situación. Faryd Mondragón, exarquero de la Selección Colombia y leyenda del Galatasaray, no estuvo de acuerdo con la suplencia de Mier.

"No queremos ser aguafiestas, pero hay ese lunar porque Lorenzo se equivoca. Propongo dos escenarios: No convoca a Mier y Montero, y Vargas tapa los dos partidos. El otro escenario es que debió tapar Montero uno y el otro Mier, pero hacer viajar a Mier y no darle minutos no me parece justo con Atlético Nacional", dijo Mondragón, quien en 51 oportunidades vistió la camiseta de la 'tricolor',