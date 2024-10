Fin de una era: Rafael Nadal se retira del tenis profesional

Con un video en sus redes sociales, el histórico tenista español Rafael Nadal anunció su retiro oficial del tenis profesional. Después de la final de la Copa Davis que disputará con España en el mes de noviembre, dejará la competencia.

"Todo en la vida tiene un principio y un final y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar", comentó Nadal en el video.

Su última presentación será representando a España en la Copa Davis en la 'Final 8' que se disputará en Málaga, en el sur de España, del 19 al 24 de noviembre: "Me hace muchísima ilusión que mi ultimo torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país", declaró.

Las razones del retiro de Rafael Nadal

En su mensaje de despedida, Nadal confirmó que las sensaciones ya no son las de antes. "La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones".

"Es una decisión que es difícil, que me ha llevado tiempo tomarla", señaló el histórico tenista que a pesar de tener una carrera exitosa, ha sido una marcada por las lesiones. Esta temporada, jugó apenas un puñado de partidos.

El envidiable palmarés de Rafael Nadal: 92 títulos en su palmarés

En este momento, Rafael Nadal cuenta con 92 títulos de categoría ATP, lo que lo convierte en el quinto tenista más laureado de la historia. Sin embargo, uno de sus mayores logros es que 22 de ellos son del Grand Slam, siendo el segundo en este escalafón, solo por detrás de Novak Djokovic.

Adicionalmente, Nadal tiene un histórico registro en el Roland Garros, competencia en la que tiene un registro de 112 victorias y solamente cuatro derrotas. Como consecuencia, ha levantado 14 veces este trofeo, siendo el más ganador en la historia.