¿Qué pasaría con el cupo a Sudamericana si Barranquilla FC gana la Copa BetPlay?

Barranquilla FC buscará seguir dando la sorpresa en la Copa BetPlay tras eliminar a Junior y Millonarios en duelos de eliminación directa. Ahora el equipo se clasificó a cuartos de final y tendrá que enfrentarse al América de Cali, otro equipo que también llega como favorito.

En caso de avanzar de ronda, Barranquilla se tendrá que medir al ganador de la serie entre Internacional de Bogotá y Llaneros, quedando muy cerca de una histórica final y por qué no, quedarse con la Copa BetPlay por primera vez en su historia.

Pese a que todavía queda mucho camino por recorrer, surgió una polémica alrededor de un eventual título de Barranquilla, el único equipo de segunda división que sigue con vida en el campeonato y es justamente por el cupo a torneo internacional.

Es importante recordar que al campeón de Copa BetPlay se le entrega como premio un cupo para disputar la fase previa de la Copa Sudamericana al año siguiente, pero por temas de reglamento, Barranquilla tendría que ceder su conquista.

¿Qué pasa si un equipo de la B gana la Copa BetPlay?

El artículo 18 del reglamento de la Copa BetPlay 2026 establece que el campeón obtiene el derecho a jugar la Copa Sudamericana 2027 como Colombia N.º 1, siempre y cuando participe en la Liga BetPlay (Primera División) en 2027.

En caso de que el campeón esté en segunda división o llegue a descender esa misma temporada, el cupo será cedido al mejor club en la tabla de reclasificación que no esté clasificado a Copa Libertadores.

En el caso de Barranquilla FC, el club actualmente ocupa la última casilla del Torneo BetPlay y está prácticamente eliminado de las fases finales, por lo que es casi seguro que no peleará por el ascenso y tampoco por el cupo internacional en caso de salir campeón.