Fluminense vs. Manchester City, final de Mundial de Clubes: fecha, hora y TV

El Fluminense del colombiano Jhon Arias y el argentino Germán Ezequiel Cano se citaron con el todopoderoso Manchester City en la gran final del Mundial de Clubes y el equipo brasileño quiere hacer historia para convertirse en el primer equipo sudamericano en vencer a uno europeo en este torneo después de 11 años.

Arias fue fundamental para que Fluminense avanzara a la gran final y ahora el colombiano hará prender los televisores en diferentes lugares del país para ver su actuación frente al considerado mejor equipo del mundo como lo es el Manchester City.

El Manchester City, que no dio margen para la sorpresa y proclamó con más goles que juego que no ha venido a Arabia Saudita de turismo, derrotó 3-0 al Urawa Red japonés, este martes en Yedá en semifinales del Mundial de Clubes, citándose con Fluminense para una nueva final europeo-sudamericana.

El conjunto de Pep Guardiola alejó los fantasmas surgidos tras sus últimos resultados en la Premier League -sólo una victoria en las seis últimas fechas- y plasmó su mayor calidad ante un Urawa Red que apenas creó peligro ante el arco defendido por el brasileño Ederson.

El partido quedó visto para sentencia antes de cumplirse la hora de juego, aunque los 'Citizens' no abrieron la lata hasta el tiempo de descuento del primer acto.

Sin Haaland ante 'Flu'

"Feliz por estar en la final del último título que le falta al club, así que todo fantástico", declaró en conferencia prensa Guardiola, que confirmó que Haaland "aún no puede entrenar" y descartó su presencia en la final ante el 'Flu'.

Las normas del torneo que se disputa en Yeda (Arabia Saudita) establecen que sólo los 23 futbolistas inscritos para la semifinal pueden hacerlo para la final, por lo que el noruego, al igual que el volante belga Kevin De Bruyne, dejan de suponer un quebradero de cabeza extra para el técnico del 'Flu' Fernando Diniz.

Por el momento el torneo en Arabia Saudita no está suscitando un interés desaforado entre los aficionados locales, como volvió a atestiguar el elevado número de huecos en las tribunas del King Abdullah Sports City, en las que, eso sí, no dejaron de escucharse de forma incesante los cánticos de un centenar de aficionados nipones apostados en uno de los fondos, cuyo ánimo no se resintió pese a los goles recibidos por sus 'Diablos Rojos'.

Fluminense vs. Manchester City

Fecha: viernes 22 de diciembre

Horario: 1:00 p.m. (hora colombiana)

Televisión: FIFA +

En caso de victoria, el 'Flu' pondrá fin a once años de hegemonía del representante europeo en el torneo que reúne a los campeones de cada confederación, y que vive en este 2023 su última edición con el formato actual de siete equipos, antes del cambio a 32 equipos a partir de 2025.