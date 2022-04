¿Se acerca el retiro? Teófilo Gutiérrez alertó a sus seguidores con un fuerte mensaje de ‘despedida’

Para nadie es un secreto que Teófilo Gutiérrez es uno de los referentes del fútbol colombiano, logrando tener grandes actuaciones con el Junior de Barranquilla y ahora con el Deportivo Cali, sin sumar las grandes actuaciones que tuvo con la Selección Colombia, en las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014, haciendo que todos los colombianos gritaran y vibraran de emoción sus goles con la ‘tricolor’.

Ahora, este miércoles 6 de abril, por medio de sus redes sociales, ‘Teo’ a sus 36 años alertó a todos los seguidores del Deportivo Cali y del Junior de Barranquilla, que soñaban con un posible regreso del delantero al equipo ‘tiburón’, teniendo en cuenta, que publicó un mensaje inesperado para todos los aficionados, insinuando que se acerca el retiro del fútbol profesional.

Luego de la gran actuación que tuvo frente a Boca Juniors en el debut de la Copa Libertadores con el Deportivo Cali, Teo, publicó un mensaje en Instagram que deja inquietos a los hinchas del Deportivo Cali, que son quienes lo están disfrutando.

“Creo que llego el momento, te paso la pelota, hijo mío, te amo futbol, gracias por mucho” fueron las palabras del delantero en su red social.

Luego de publicar el mensaje, de inmediato no se hicieron esperar las reacciones de los hinchas y compañeros, quienes se mostraron tristes por el mensaje del delantero, pidiéndole al jugador que no se retire todavía, asegurando que todavía tiene mucho fútbol para demostrar, además de tener una deuda pendiente con los seguidores del Junior de Barranquilla.

Trayectoria de Teófilo Gutiérrez

El delantero ha vestido la camiseta de 9 equipos, los más representativos en su carrera, son River Plate, donde se robó el corazón de los hinchas ‘millonarios’ logrando ganar varios títulos con el equipo argentino.

En Colombia, Teo, siempre estuvo vinculado con el Junior de Barranquilla, ya que, prometió no ponerse otra camiseta que no fuera la del ‘tiburón ‘, por diferencias con la directiva, Gutiérrez, ahora viste la casaca del Deportivo Cali, que, de igual forma, le robó el corazón a todos los seguidores ‘azucareros’ gracias al título obtenido en el 2021.