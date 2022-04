¡Uno menos! Equipo de Brasil le cerró la puerta a James Rodríguez para la próxima temporada

Comienza a culminar las diferentes ligas del mundo, donde los jugadores que tuvieron una gran participación durante el primer semestre del 2022 empiezan a estar en los radares de los diferentes equipos del mundo. Uno de ellos es James Rodríguez, quien ha manifestado en irse del fútbol de Catar, para lograr un mejor nivel deportivo en el fútbol europeo o sudamericano.

Lastimosamente, para el colombiano, los primeros seis meses del presente año, no tuvo una gran actuación, por tal motivo, su mercado no es muy llamativo, ya que, no hay tantas ofertas como la tuvo en los años anteriores, además algunos clubes que mostraron su interés le cierran la puerta al colombiano para que llegue al segundo semestre del 2022.

En las últimas horas, se dio a conocer que São Paulo de Brasil, estaba interesado por el ‘10’ de la Selección Colombia para lo que será la próxima temporada, pero Jorge Nicolás, periodista deportivo, desmintió la información, aclararon que el mismo presidente, le informó que es casi imposible contratar al jugador mundialista con Colombia.

"No hay menor posibilidad, no tenemos condiciones financieras", aseguró Julio Casares​, presidente de São Paulo.

Vale recordar que el jugador cucuteño, estaría dispuesto a bajarse su sueldo actual, para llegar a una liga más competitiva, ya sea en Europa o en Sudamérica, además de esto, se suma las declaraciones del colombiano, afirmando que se quiere ir del fútbol de Catar.

"Sí, me gustaría irme ya para otro lado. Aunque uno no sabe lo que va a pasar", aseguró el colombiano en entrevista en semanas anteriores.

Próxima prueba de James Rodríguez en el Al Rayyan

Luego de la eliminación de la Selección Colombia, James Rodríguez, ya tiene su próximo objetivo, será la Champions League asiática, donde tendrá la posibilidad de participar con su equipo, el Al Rayyan, peleando por obtener un cupo al próximo mundial de clubes.

El debut del equipo cafetero en el certamen internacional será el próximo viernes 8 de abril a las 12:15 hora de Colombia, al momento que enfrente al Istiklol Dushanbe, en condición de visitante.