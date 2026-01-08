CANAL RCN
"Ya están notificados": alarmas encendidas porque otro equipo del Fútbol Profesional Colombiano se podría quedar sin estadio

El alcalde de la ciudad les aclaró que tiene que suceder para que puedan acceder al escenario deportivo.

Foto: Golty.

enero 08 de 2026
03:35 p. m.
El pasado 30 de diciembre de 2025, la alcaldía de Rionegro ratificó que el estadio Alberto Grisales, en donde Águilas Doradas oficia como local, no podrá utilizarse porque entrará en obras de reestructuración.

Es así como la Dimayor, que tenía ese escenario entre los planes al realizar el sorteo y el fixture, no ha podido comenzar a organizar la programación.

RELACIONADO

Lío en el Fútbol Profesional Colombiano: un equipo de primera división se quedó sin estadio

Además, en la mañana de este 8 de enero, se conoció que otro equipo histórico recibió una advertencia contundente para no tener que buscar otro estadio. ¿Cuál fue? ¿Qué sucedió?

El Real Cartagena fue advertido: paga una deuda o no puede jugar en el estadio Jaime Morón

Dumek Turbay, el alcalde de Cartagena, tuvo un diálogo con los medios de comunicación y reveló que el Real Cartagena le debe 300 millones al IDER y que debe ponerse al día para acceder al estadio Jaime Morón.

"Lo primero que deben hacer es que le paguen al IDER porque le deben 300 millones pesos. Hay una cantidad de deudas acumuladas y creo que el director de la entidad ya les manifestó que si vendieron a Enamorado ahí habría quedado una plata importante que se ganan ellos", comenzó planteando Dumek Turbay.

"Para que puedan jugar en el Morón tienen que pagar y creo que ya están notificados formalmente. Tienen que pagar hasta el último peso porque va a haber cancha nueva, vamos a mejorar la iluminación y a poner otra pantalla. Yo creo que hay que comenzar a valorar lo que somos y lo mínimo que debe pasar es que le paguen al IDER y a la ciudad", añadió.

¿El Real Cartagena se ha pronunciado acerca del tema del estadio Jaime Morón?

Hasta el momento, tras las declaraciones del alcalde Dumek Turbay, el Real Cartagena no ha emitido ningún comunicado.

Por lo tanto, se espera que paguen la deuda ante el IDER y puedan seguir jugando en el estadio Jaime Morón sin ningún problema.

 

