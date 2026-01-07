Lío en el Fútbol Profesional Colombiano: un equipo de primera división se quedó sin estadio

El pasado 30 de diciembre de 2025, Jorge Rivas, el alcalde de Rionegro, confirmó que el estadio Alberto Grisales no estará disponible.

La razón es que, según él, se tendrá que realizar un reforzamiento estructural y que en los primeros análisis se detectó que el escenario deportivo deberá estar cerrado mientras que se ejecute la obra porque podría colapsar.

Además, el alcalde Jorge Rivas ha explicado que los trabajos en el estadio Alberto Grisales podrían durar entre seis y ocho meses. Por ende, en este momento, Águilas Doradas no tiene dónde oficiar como local en la Liga BetPlay I 2026.

En medio de esa coyuntura, la Dimayor redactó un comunicado en el que expresó su preocupación debido a que el fixture ya había sido organizado con ese escenario deportivo en mente.

Esto planteó la Dimayor tras la no disponibilidad del estadio Alberto Grisales, en donde juega Águilas Doradas

"La División Mayor del Fútbol Colombiano manifiesta su seria preocupación frente a la comunicación recibida el 30 de diciembre, mediante la cual la Administración Municipal de Rionegro informó la no disponibilidad del estadio Alberto Grisales para la temporada 2026, decisión adoptada con posteridad al sorteo y a la elaboración del fixture, con afectaciones directas a la planeación del campeonato profesional", se inició planteando.

"Este hecho se suma a las afectaciones registradas durante el año 2025, derivadas del cierre de la tribuna occidental, situación que generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla. De igual forma, durante el segundo semestre de 2024, Águilas Doradas debió trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo costos económicos y logísticos extraordinarios", se complementó.

¿Águilas Doradas se ha pronunciado tras lo sucedido con el estadio Alberto Grisales?

Por ahora, tras el comunicado de la Dimayor, Águilas Doradas no ha emitido un pronunciamiento adicional.

Sin embargo, se ha conocido que redactará su postura en las próximas horas y que habría iniciado gestiones para poder jugar en el estadio Atanasio Girardot.