River Plate ya tendría todo pactado con su nuevo técnico: sorpresa en Argentina

El River Plate se mueve con rapidez tras la salida de Marcelo Gallardo y todo indica que ya tendría definido a su nuevo conductor. Según reportes de la prensa argentina, la dirigencia del club de Núñez alcanzó un acuerdo para que Eduardo Coudet, conocido como ‘Chacho’, asuma como entrenador en los próximos días.

La negociación habría avanzado de manera decisiva durante la jornada del lunes, dejando encaminada la llegada del técnico, quien actualmente tenía vínculo contractual con el Deportivo Alavés. De acuerdo con la información difundida, el entendimiento entre las partes permitiría que Coudet viaje entre martes y miércoles a Buenos Aires para firmar su contrato y ser presentado oficialmente.

RELACIONADO Nacional agotó sus boletas para el superclásico contra Millonarios por Sudamericana

Acuerdo económico para destrabar la salida

Uno de los puntos clave en la operación fue la compensación económica por la rescisión anticipada del contrato del entrenador con el club español. Coudet tenía vínculo vigente hasta el 30 de junio, por lo que River debió negociar un canon de interrupción para liberar al técnico antes de esa fecha.

Las versiones indican que durante la tarde del lunes se cerró el entendimiento con el Alavés por una cifra cercana al millón de dólares estadounidenses, monto que permitiría formalizar la desvinculación y allanar el camino para su desembarco en el fútbol argentino.

Con ese obstáculo superado, solo restarían detalles administrativos y la firma de los documentos para oficializar el acuerdo.

Nuevo ciclo tras la era Gallardo

La salida de Gallardo marcó el cierre de un ciclo trascendental en la historia reciente de River Plate. Su gestión dejó títulos, protagonismo internacional y una identidad de juego definida, lo que convierte la elección de su sucesor en una decisión estratégica para el futuro inmediato del club.

Coudet, con experiencia tanto en el fútbol argentino como en el exterior, asumiría el desafío de mantener la competitividad del equipo en el ámbito local e internacional. Su perfil, asociado a equipos intensos y con propuesta ofensiva, encajaría con la tradición futbolística del conjunto ‘millonario’.

De concretarse la firma en las próximas horas, River iniciará oficialmente una nueva etapa en su banco técnico, con la expectativa de sostener el protagonismo que caracteriza a una de las instituciones más influyentes del continente.