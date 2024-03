¿Es real el interés de América de Cali en Gabriel Milito?: "Está con ganas"

En América de Cali se viven horas de angustia y nerviosismo por la mala racha que arrastra el equipo y por lo que puede pasar esta noche en el repechaje de la Copa Sudamericana contra Alianza FC. De no avanzar a la fase de grupos, podría estallar una bomba de tiempo al interior del club.

El cuadro 'escarlata' ajusta seis partidos sin ganar repartidos en cuatro derrotas y dos empates, algo que ha enardecido el ambiente desde la hinchad ay que de a poco se ha trasladado a los directivos, quienes le han exigido una reacción inmediata en resultados a César Farías.

César Farías, en riesgo de salir de América de Cali

Pero lo que más preocupa en América es que esa sequía es consecuencia de lo que se en la cancha. Malos planteos desde el inicio, no hay circuitos de juego, no hay vocación ofensiva y en defensa no hay un trabajo sólido por más de que el DT ponga una línea de tres que por momentos pasa a ser de cinco. En resumidas cuentas, el equipo juega (muy) mal y no se ve por dónde podría mejorar pronto.

El descontento con el trabajo de César Farías sería tal que en los pasillos del club ha empezado a crecer el murmullo de que podría haber fin de ciclo pronto en caso de no levantar el nivel. Por eso, el partido de esta noche por Sudamericana contra Alianza tiene mucho en juego para el entrenador venezolano, pues en caso de perder, su continuidad pendería de un hilo.

¿Gabriel Milito, una opción real para América?

Para estar preparados ante cualquier situación, en América ya habría comenzado la búsqueda de un nuevo entrenador y en las últimas horas se conoció el nombre de uno de renombre y nivel en Argentina. De acuerdo al diario AS, la hoja de vida de Gabriel Milito fue acercada a los directivos del club caleño, quienes habrían quedado satisfechos con la posibilidad de contar con el exdefensor de Barcelona.

El rumor generó expectativas entre la hinchada 'escarlata' que también ve con muy buenos ojos que Milito pueda ser el reemplazo de Farías en caso de darse un cambio de adiestrador en el banquillo técnico del equipo. Sin embargo, la información real aterrizará a más de un ilusionado.

Gabriel Milito no ha tenido acercamientos con América

Noticias RCN se contactó con el empresario de Gabriel Milito, quien negó rotundamente cualquier tipo de acercamiento en el tiempo reciente aunque sea para consultar las condiciones del DT argentino.

"No hablé con nadie del América ni con ningún intermediario", aseguró el agente.

Aún así, no le cerró la puerta a sentarse a negociar con los directivos de América de Cali en caso de existir algún acercamiento, pues contrario a la postura del año pasado cuando decidió darse unos meses de descanso tras su salida de Argentinos Juniors, Gabriel Milito quiere volver a dirigir.

"Lo declaró públicamente hace unos días. Está con ganas y esperando que llegue una buena propuesta", agregó la fuente a Noticias RCN.