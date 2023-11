¡Sueño 'poderoso'! Cano y su deseo de regresar al Medellín para ganar la Libertadores

Independiente Medellín está de fiesta, y no solo porque arrancó de la mejor manera los cuadrangulares y es el líder del grupo B tras ganarle a América de Cali, sino porque este martes conmemora 110 años de fundación.

En la noche, el Atanasio Girardot se vestirá de rojo y azul para vivir un partido homenaje con la presencia de las más grandes glorias del club, incluido el hombre de moda en el fútbol sudamericano: Germán Ezequiel Cano.

El delantero argentino recibió el permiso de Fluminense para estar en el evento aprovechando el parón por las eliminatorias al Mundial 2026, y tan solo una semana después de haber ganado la Copa Libertadores regresará a su gran amor, el 'poderoso'.

En contexto: Germán Ezequiel Cano volverá a vestir la camiseta de Independiente Medellín

Germán Cano agradece el cariño de Medellín y del FPC

Después de la consagración continental, Cano ha recibido múltiples muestras de cariño desde el fútbol colombiano por su pasado glorioso que inició con el Deportivo Pereira en 2011, pero que tuvo su cúspide con Medellín en dos etapas. Por eso, el 'matador' mostró todo su agradecimiento por el respaldo que ha recibido una vez aterrizó en la capital antioqueña este martes.

"Me lo imaginaba. Medellín ha sido el club que me ha dado todo para poder desempeñarme como jugador profesional, siempre estaré agradecido. Lo mismo con Pereira, que me abrió las puertas cuando yo no era nadie, estoy súper agradecido", dijo de entrada en diálogo con Win Sports apenas llegó al país.

A pesar de ese cariño que tiene por Pereira, Cano destacó que su sentido de pertenencia con Colombia es por su paso por Medellín, del que es uno de los máximos ídolos al ser el goleador histórico del equipo con 129 'dianas'.

"Pero donde pasé el mayor tiempo fue en Medellín, con una linda historia, poder ser el goleador histórico, ganar un título, para mi representa muchísimo porque vivimos muchas cosas junto con la gente, con mi familia, y de eso se trata, que los recuerdos queden en la memoria de todos los hinchas del 'poderoso' y que disfrutemos esta noche", añadió.

¿Cano se retirará en el Medellín?

Después de ratificar la vigencia del amor por Medellín, Germán Cano fue cuestionado por esa promesa que hizo en 2019 cuando se marchó a Vasco Da Gama de Brasil, de volver en un futuro al club para terminar su carrera profesional. El argentino confesó que es muy pronto para hablar de una posible vuelta y que no todo depende de él, pero que aún guarda ese deseo en el corazón.

"Muy difícil hablar del futuro. Sabemos que el fútbol cambia rotundamente y es muy difícil decir hoy sí o no. Realmente, hoy por hoy tengo dos años más de contrato con Fluminense y siempre lo he dicho, sería un sueño terminar mi carrera acá en Medellín, poder devolverle a la gente esas palabras que salieron de mi boca que me encantaría retirarme en el equipo del pueblo", afirmó.

Le puede interesar: Desazón de Juan Pablo Vargas por perderse el primer juego de la final con Millonarios

Cano y su sueño de ganar Libertadores con Medellín

Pero lo que realmente sorprendió a la hora de referirse a un regreso al Medellín, es que no quiere hacerlo únicamente para retirarse, sino para dejar una huella aún más grande en el club y pelear por ganar la Copa Libertadores.

"Ojalá se cumpla, por qué no más adelante poder volver al equipo y ganar la Libertadores. Felipe Melo, con 40 años, ganó su tercera Libertadores y eso a mi me da motivo como para seguir intentando, seguir buscando, y poder ganar la Libertadores con Medellín. Es un sueño que tengo en mente y los sueños están para cumplirse. Uno ya lo cumplí, que era ser campeón de América, y por qué no el día de mañana jugar con Medellín y ganar la Copa Libertadores", sentenció.