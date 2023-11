La llamada que inició la leyenda del 'matador': así llegó Germán Cano al Pereira y al FPC

No hay duda de que el hombre de moda en el fútbol sudamericano en 2023 se llama Germán Ezequiel Cano. El delantero argentino es la gran estrella del título del Fluminense en la Copa Libertadores 2023, siendo el goleador del torneo con 12 'dianas' en 13 partidos.

La conquista continental era lo que le hacía falta a Cano para consagrarse ídolo del 'Flu' en apenas dos años desde su llegada. La temporada pasada, su primera en el club, terminó como el máximo artillero del Brasileirao con 26 anotaciones, y en la actualidad va camino a repetir ese galardón.

Pero esta tremenda evolución de Germán Cano no se explica sin su paso por el fútbol colombiano. En 2011, el delantero arribó como un completo desconocido tras no poder brillar ni en Lanús ni en Colón y en Deportivo Pereira empezó a demostrar sus dotes de killer con nueve goles en un semestre. Ese rendimiento lo llevó a Nacional de Paraguay, pero a los seis meses regresó al FPC para empezar a escribir su leyenda con Independiente Medellín.

Cano es el goleador histórico del 'poderoso' con 129 anotaciones, y aunque empezó a darse a conocer en Sudamérica con el escudo del DIM, nada de eso habría sido posible si el Pereira no le hubiese 'echado el ojo' a tiempo. Muchos se han preguntado cómo un jugador de ese talento no fue bien aprovechado en su país y terminó en el 'matecaña', que por ese entonces luchaba por no descender a segunda división.

¿Cómo llegó Germán Cano al Deportivo Pereira?

Cosas del fútbol o cosas del destino. Todo comenzó con un encuentro casual en 2011 en Buenos Aires entre José Costanzo, representante de Cano, y Francisco López, presidente del Pereira en ese periodo. Ambos se conocieron en un viaje del exdirectivo 'matecaña' a Argentina con el objetivo de ver jugadores para llevarlos al club para el segundo semestre de 2011, pero a Germán lo terminó conociendo después.

En diálgoo con Noticias RCN Digital, Francisco López detalló la historia de cómo Deportivo Pereira fichó a Germán Cano. "En el primer semestre de 2011 fui a Argentina a ver jugadores. En Buenos Aires me presentaron a José Costanzo y quedamos con una buena relación. En esos días después de que regresé a Pereira, me llamó y me hizo una propuesta por un jugador, era Germán. Lo vi y me pareció muy atractivo porque venía de jugar en primera división con Lanús y lo negociamos para traerlo por seis meses o un año a préstamo con opción de compra".

Siga leyendo: Germán Cano reveló la verdadera razón por la cual no puede jugar en la Selección Colombia

"Le fue muy bien porque es un jugador muy comprometido, muy serio, muy dedicado, muy responsable. Tanto él, como los empresarios son personas muy serias", añadió.

El ciclo de Germán Cano en Pereira fue bastante corta, apenas seis meses, dejando una ilusión tremenda en la hinchada por lo que podía venir después, pero ante el descenso del equipo era insostenible su continuidad "porque no había el capital para hacerlo, entonces tocó prácticamente dar por cancelado el contrato".

Pereira, la vitrina perfecta que vio Germán Cano

Francisco López aseguró que el fichaje de Cano no fue un tiro al aire como suele suceder con algunos extranjeros, pues en el club estudiaron bastante sus características y aprovecharon esa oportunidad de mercado que se les estaba presentando al no tener minutos en Argentina. Además, el propio jugador lo vio como una chance perfecta para poder mostrarse más.

"Desde que él empezó sus trabajos acá, se le vio el potencial, además por su compromiso y sus ganas de triunfar. Más bien venía a Colombia con las ganas de una vitrina, por lo que en Argentina no le estaba yendo bien, pero él sabía lo que quería. Nosotros nos dimos cuenta y fue malo no haber podido hacer uso de la opción de compra porque sabíamos lo que podía dar ese jugador de oportunidad tanto de lo deportivo como en lo económico para el club", dijo el expresidente.

En la actualidad, Francisco López no está ligado al fútbol y se dedica a una empresa familiar, pero su vínculo con el Pereira como hincha seguirá hasta la eternidad y eso es lo que lo ha llevado a seguir teniendo contacto cercano con Germán Cano, de quien destaca es un enorme agradecido por la oportunidad que le dio el 'matecaña' para empezar a consolidarse como un delantero de época en el fútbol sudamericano.

"Siempre he tenido relación de amistad con él porque es una gran persona. Incluso el sábado viví la final con Constanzo por teléfono porque estaba pendiente del resultado y de lo que hacía él. Hemos conservado una muy buena amistad debido a que son personas serias y responsables y que tienen un muy buen carisma hoy, por eso es que también Germán está viviendo un muy buen momento", culminó.