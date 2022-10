El gesto de Luis Díaz que las cámaras no captaron y preocupa a todo Liverpool

"Días peores vendrán", esa vieja y conocida frase encaja a la perfección en la actualidad de Liverpool, que después de temporadas a un altísimo nivel, vive el peor arranque posible en la presente campaña de la Premier League, en la que va en la décima posición de la tabla con apenas 10 puntos en ocho partidos, a 14 unidades del líder Arsenal, con el que perdió 3-2 este fin de semana.

La derrota va más allá de un partido, fue reflejo de una sentencia que se viene dando recientemente y es el bajón futbolístico de los 'reds'. Sin muchas variantes en el banco de suplentes, en la táctica tampoco aparece un gran cambio que haga sobre ponerse a las adversidades, como si ocurría en temporadas anteriores, pero como si fuera poco, el cachetazo vino por la noticia de las lesiones de Trent Alexander Arnold y de Luis Díaz, dos imprescindibles en el once titular.

"Trent está lesionado desafortunadamente, se dobló el tobillo. Como así también lo está Luis Díaz, no luce nada bien para ninguno de los dos. Es la cereza del pastel para nosotros. Son dos pérdidas masivas para nosotros. Luis tiene algo en la rodilla, no es bueno", dijo Jürgen Klopp en rueda de prensa encendiendo las alarmas.

Las lesiones de ambas figuras no caen para nada bien en Liverpool y menos para el momento de crisis que se está viviendo, pues de no mejorar la situación, las decisiones de la directiva no tardarían en llegar, aunque todavía es muy pronto para eso. Pero lo cierto es que los síntomas de tensión ya se están empezando a ver.

En especial, la situación de Díaz es la que más alarmas enciende en el elenco 'red'. Recibió un duro golpe en la rodilla luego de que Thomas Partey le cayera encima, tuvo que pedir el cambio a pesar de intentar continuar y salió del estadio de Emirates con muletas y una rodillera. El pronóstico no es nada alentador.

Siga leyendo: Lo que se sabe de la lesión de Luis Díaz

El gesto de Luis Díaz por su lesión

La expectativa es máxima. Este lunes en la mañana, el guajiro se práctico exámenes médicos para determinar el alcance de la lesión y cuánto tiempo estará fuera de las canchas, pero los resultados aún no se han dado a conocer. Sin embargo, el propio futbolista hizo saber que no espera nada bueno con un gesto que las cámaras no captaron.

De acuerdo al medio Liverpool Echo, en zona mixta del Emirates Stadium, mientras los jugadores del Liverpool salían rumbo al bus, Luis Díaz lo hizo sin dar declaraciones a la prensa, pero cuando fue preguntado por un periodista por qué tan grave es la lesión, hizo una mueca y sacudió la cabeza con gestos de decepción y tristeza. Aún no hay un dictamen certero, pero la respuesta del colombiano dice mucho.