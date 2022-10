¿Qué pasa con el capitán? Los números de Adrián Ramos que reflejan un pobre rendimiento

América de Cali encadenó cuatro partidos consecutivos sin ganar en la Liga BetPlay y ya empezó a 'embolatar' su clasificación a los cuadrangulares. Aunque hace unas fechas parecía un hecho que iba a asegurar su cupo con anticipación, esa tarea la ha aplazado y ahora sembró la incertidumbre a falta de cuatro duelos para culminar la fase del 'todos contra todos'.

Sensaciones divididas existen dentro del hincha 'escarlata', aunque el equipo no gane, hay ilusión de que pronto se encarrile el rumbo dado a que el juego no es malo y muestra buenas conexiones dentro del campo, pero las falencias van en la eficacia en el último tercio.

Con mejorar ese aspecto, seguramente el América encontrará su mejor versión posible y podrá asegurar pronto su cupo en los cuadrangulares. Para ello, por delante le queda enfrentar a Jaguares, Alianza Petrolera, Pasto y Unión Magdalena. De ellos, solo el elenco 'volcánico' está dentro del selecto grupo de los ocho.

Esa falencia en goles se retrata en el mal momento de cara al arco que vive el referente 'escarlata' en el frente de ataque: Adrián Ramos. El capitán tuvo una mala noche en el clásico contra Deportivo Cali el último fin de semana y las críticas a su alrededor empiezan a despertarse. Sin la posibilidad de hacer contrataciones para este semestre, el delantero de 36 años quedó como la gran carta de gol para el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes.

Sin embargo, la realidad no cumple las expectativas que genera un delantero con largo recorrido en Europa y los señalamientos a Ramos surgen a raíz de sus bajos número en el actual semestre de la Liga BetPlay en el que apenas registra un gol y una asistencia en 13 partidos disputados. El único tanto que marcó fue el pasado 24 de julio, en la segunda fecha, en el empate 1-1 frente a Cortuluá. Lo curioso de eso es que 'Adriancho' anotó en propia puerta para el empate del 'rojo corazón'.

Desde entonces, Adrián Ramos ha sido titular en casi todos los compromisos -fue baja en dos por lesión- de los cuales ha actuado los 90 minutos en ocho de ellos, pero con la mala fortuna de irse en blanco en la red y así ha empezado a recibir críticas incluso desde un sector de la hinchada 'escarlata'.

Comentarios como "chao y gracias", "ya no más con Adrián", "regalado es caro" o "cada día parece que estuviera más pensionado", se han hecho populares en redes sociales respecto al desempeño del delantero en los partidos recientes. Por ejemplo, en el clásico del domingo frente al Cali, no remató al arco y perdió 10 veces la posesión del balón. ¿Qué pasa con el capitán?

