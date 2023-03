Gio Moreno y su regreso al fútbol profesional: las tres ofertas que tiene sobre la mesa

Giovanni Moreno es uno de los nombres más apetecidos por los clubes en Colombia. Un jugador de larga trayectoria, ganador de múltiples títulos, y quien además posee un gran talento, se encuentra sin equipo desde mediados del 2022, tras su salida de Atlético Nacional.

El futbolista volvió a principios de ese año al equipo 'verdolaga' con el objetivo de salir campeón, y lo consiguió. Posterior a eso, no arregló su continuidad con Nacional y quedó como agente libre. Dijo que se retiraba del fútbol profesional, pero comenzaron a sonar rumores de un posible regreso.

Independiente Medellín le hizo una oferta para el 2023, pero los días pasaron y no se materializó el fichaje. También surgió el rumor de que Águilas Doradas quería hacerse con sus servicios, pero esto no prosperó.

Junior, Once Caldas y Pereira van por 'Gio'

En los últimos días del mes de marzo, se abre el mercado de jugadores libres en el fútbol colombiano, es decir, los equipos pueden contratar futbolistas que no tengan contrato con ningún club. En esta categoría entra 'Gio' Moreno, quien no está corto de pretendientes para regresar al ruedo.

Según informó el periodista Felipe Sierra de Win Sports, Junior de Barranquilla, Once Caldas y Deportivo Pereira serían los equipos que presentaron ofertas al jugador. Los tres clubes viven realidades muy diferentes.

Junior armó un plantel con la expectativa de luchar por la Sudamericana y la liga, pero ya está eliminado del torneo continental, y su arranque en el campeonato local ha sido decepcionante. Arturo Reyes dejó la dirección técnica del equipo, y ahora está al mando Hernán Darío 'Bolillo' Gómez.

Once Caldas, por su parte, está en una difícil situación en la lucha por no descender a segunda división. El equipo de Manizales se encuentra en las posiciones bajas, y a pesar de haber contratado importantes nombres como Dayro Moreno y Sherman Cárdenas, no logran sumar puntos de manera constante, y su mal promedio los compromete en la lucha por no perder la categoría.

Por su parte, Deportivo Pereira es el equipo que vive el mejor de los panoramas. El actual campeón del fútbol colombiano ha tenido altibajos en el comienzo de la liga, pero aguarda con ansias su primera participación en la Copa Libertadores. A pesar de haber sufrido un fuerte recambio en su nómina, el técnico Alejandro Restrepo mantiene un plantel competitivo, al que la adición de Giovanni Moreno le daría un toque de experiencia internacional y un refuerzo de jerarquía de cara a la cita continental.