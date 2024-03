El golazo con el que Carlos Bacca le demostró al ‘Bolillo’ estar mejor que nunca

Junior de Barranquilla volvió a la victoria después de varios partidos sin poder sumar de a tres en el fútbol colombiano y la gran figura del encuentro fue Carlos Bacca, quien se despachó con dos anotaciones frente a Águilas Doradas y la segunda fue de alto calibre, por lo que los aficionados rojiblancos recordaron en redes sociales las declaraciones hace algunos meses del ‘Bolillo’ Gómez sobre el goleador.

Problemas del ‘Bolillo’ con Bacca

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez fue entrenador del Junior durante el 2023 y con su llegada al banquillo del cuadro rojiblanco tuvo inconvenientes con Sebastián Viera, Juan Fernando Quintero y Carlos Bacca, tres de los pesos pesados del plantel.

Quintero y Viera se marcharon del Junior, pero Bacca continuó en el plantel después de que el ‘Bolillo’ había mencionado que no estaba en buena condición deportiva.

“Él tiene unas dificultades deportivas. Es un ídolo, un referente. Yo no se la montó a los referentes, esto es de resultados, es de rendimientos, son ciclos cumplidos. Si es por tener ídolos, quiero tener al Pibe Valderrama ese si un referente, pero también les tocó tomar la decisión de irse. Hay unos que les cuesta más, la gente está pensando mal de mí porque me ha tocado tomar decisiones, en algún momento también saldré de aquí. Vine a Junior porque me gusta estar acá, pero nadie es eterno”, dijo el ‘Bolillo’ en junio del 2023.

Gol de Bacca contra Águilas Doradas

Ahora, con el técnico en el cuadro antioqueño, Carlos Bacca volvió a verse las caras con Hernán Darío Gómez y le respondió con dos anotaciones, figura de la cancha y una jugada de enorme calidad.

El gol de Carlos Arturo Bacca🔥. pic.twitter.com/j6Eg4ciyCK — La Página Rojiblanca (@juniorlpr1924) March 9, 2024

Sobre el minuto 53’ Bacca aprovechó una desconcentración en la zona defensiva de Águilas Doradas y tras recibir un pase filtrado no dudó en disparar a portería y con el balón de pica barra celebró el 2-0 para su equipo, respondiéndole de alguna manera al técnico antioqueño.

Más información: Presidente de Santos Laguna se pronunció frente a video viral de Harold Preciado