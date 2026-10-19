“Me odian”: exjugador de Millonarios confesó que priorizó siempre a su selección

Juan Pablo Vargas, exdefensor de Millonarios, generó polémica en los aficionados del equipo bogotano tras reconocer que durante su paso por el club priorizó a la Selección de Costa Rica, una decisión que lo llevó a perderse algunos partidos decisivos.

Sus declaraciones generaron respuestas divididas entre quienes respaldan su compromiso con el país y quienes cuestionan sus ausencias en momentos decisivos.

¿Qué dijo Juan Pablo Vargas sobre los hinchas de Millonarios?

El defensor costarricense habló sobre la relación con la afición embajadora y recordó las críticas que recibió por acudir a las convocatorias de su selección en lugar de estar disponible para algunos compromisos con Millonarios.

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Que lo digan los aficionados de Millonarios que me odian porque siempre puse la selección por encima y me perdí cuatro finales allá, afirmó Vargas, en declaraciones que volvieron a circular en redes sociales y fueron retomadas por medios deportivos.

El futbolista también reconoció que sus decisiones pudieron tener consecuencias para el equipo bogotano, aunque dejó claro que representar a Costa Rica tiene un significado especial para él.

Al final son decisiones que se toman. A ver, pueden ser buenas, pueden ser malas, puedo decir: ‘Me equivoqué’. No importa, no tengo problema en aceptarlo, agregó.

Sus palabras reabrieron una discusión recurrente en el fútbol: el equilibrio entre el compromiso con un club y el derecho de un jugador a representar a su selección nacional, especialmente cuando las fechas coinciden con partidos determinantes.

¿Cómo reaccionaron los hinchas de Millonarios?

Las declaraciones provocaron opiniones distintas entre los aficionados. Algunos defendieron al zaguero y sostuvieron que representar a una selección nacional debe estar por encima de cualquier equipo. Otros consideraron que sus ausencias en momentos clave afectaron a Millonarios.

Entre las respuestas que circularon en redes sociales hubo seguidores que aseguraron que no lo odiaban y que valoraban lo que aportó durante su etapa en el club. También aparecieron críticas por su disponibilidad en partidos decisivos.

¿Qué hizo Juan Pablo Vargas en Millonarios?

Vargas jugó con Millonarios entre 2020 y finales de 2025. Durante ese periodo se consolidó como uno de los referentes de la defensa y conquistó tres títulos: la Copa Colombia de 2022, la Liga BetPlay de 2023 y la Superliga de 2024.

El defensor disputó 211 partidos con el conjunto azul, marcó ocho goles y registró siete asistencias. Actualmente juega en el Puebla de México y continúa representando a Costa Rica.