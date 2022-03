¡Terrorífico! Futbolista ucraniano murió, tras impacto de una bomba en su casa

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue cobrando la vida de cientos de personas que tuvieron que tomar por primera vez un fusil para intentar defender a su nación, en un pedido expreso ante la inminente toma de Kiev.

Ese fue el caso de los futbolistas Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, quienes hace algunas semanas estaban tratando de mostrar sus mejores pinceladas en un terreno de juego, de anotar goles y de hacer sentir bien a sus aficionados. Nunca imaginaron que la vida les cambiara de la noche a la mañana.

El sindicato mundial de jugadores (FIFPro) fue el encargado de darle mayor visibilidad al fallecimiento de estos jóvenes futbolistas, lamentando su partida en un trino demasiado estremecedor para el mundo.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr