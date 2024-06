Gustavo Alfaro le respondió sin tapujos a Miguel Ángel Borja y puso picante para el juego

Este viernes la selección Colombia tendrá su segunda salida en la presente Copa América frente a Costa Rica en la noche del jueves los entrenadores de cada uno de los seleccionados nacionales hablaron en rueda de prensa acerca de lo que se imaginan para el partido de la segunda fecha del torneo y el argentino Gustavo Alfaro generó controversia con una de sus respuestas.

Miguel Ángel Borja, delantero colombiano, señaló hace en zona mixta hace algunas horas que el juego frente a Costa Rica será muy complicado y espera que el equipo centroamericano no ponga sus líneas tan atrás como se los vio frente a Brasil en la primera jornada. “Ojalá salgan a jugar”, dijo, por lo que Alfaro quiso responderle este jueves.

Respuesta de Gustavo Alfaro a Miguel Ángel Borja

“Era defensivo en Ecuador y habíamos goleado a Colombia y Uruguay, siempre me dicen que soy defensivo. En Ecuador ganamos, pero no podíamos mantener el cero en el arco. Voy un día y digo: ‘El arco en cero nos va a llevar al Mundial’ y por eso me mataron, pero Ecuador siguió con el promedio de gol. El otro día Vinícius estaba doblado en la marca, a Luis Díaz y James hay que marcarlos de manera diferente. Es muy fácil tirar con escopetas ajenas, el hombre necesita dos años para aprender a hablar y 60 para callar, yo tengo 61 y ya aprendí a callar, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al pentacampeón del Mundo con 8 sub23. Claro que nos gustaría ser Colombia, Brasil, pero somos Costa Rica y me siento muy orgulloso”, dijo el técnico argentino con una evidente molestia.

Tras su polémica respuesta, Alfaro también tuvo buenas palabras para el seleccionado colombiano, país al que le guarda mucho cariño.

"A Colombia le tengo mucho cariño, la gente de a pie me reconoce mucho y eso lo valoro mucho, pero ahora me debo a Costa Rica, no me va a cambiar el sentimiento que tengo por Colombia, pero en 90 minutos le tengo que pedir permiso al corazón”.

“Veo a Colombia muy bien, creo que es la mejor versión que existe de una Selección y se lo dije a Néstor. La Federación lo hizo muy bien luego de la dura eliminación del Mundial. A veces también es sencillo reconocerle a los directivos lo que tenían que hacer. Es un equipo que está muy sólido y que tiene claro a lo que juega”, agregó.

Finalmente, se refirió al nivel que mostró Juan Pablo Vargas, defensor de Millonarios de Colombia, en el juego frente a Brasil y lo comparó con grandes figuras del mundo: “Juan Pablo Vargas estuvo a la altura de Militao y de Marquinhos, uno juega en el Real Madrid y otro en el PSG, el nuestro no, pero el nivel es el mismo, lo de Juan Pablo fue extraordinario”.