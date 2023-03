'Bolillo' Gómez llegó a Barranquilla para dirigir al Junior: "aquí estoy para resolver problemas"

Luego de muchas especulaciones por parte de la prensa de Barranquilla, este miércoles 15 de marzo, llegó a la capital del Atlántico Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, quien fue el elegido para tratar de sacar al Junior de Barranquilla del fondo de la tabla y enderezar el camino del equipo tiburón en el 2023.

En medio de su llegada al aeropuerto Ernesto Cortizo de la ciudad de Barranquilla, ‘Bolillo’ Gómez habló con los medios de comunicación, refiriéndose a su nombramiento como entrenador del equipo rojiblanco y su llegada la ‘arenosa’, donde logró grandes acontecimientos con la Selección Colombia.

“En Barranquilla me siento como en mi casa, tuve épocas muy bonitas en las que gané mucho. Dirigir a Junior es un sueño, que más tarde que temprano se me hizo realidad. A cualquier técnico le motiva dirigir a Junior, no solo a mí. Me llegó la hora”, aseguró el entrenador mundialista con Colombia, Panamá y Ecuador.

De igual forma, se refirió sobre la situación del Junior de Barranquilla en la tabla de posiciones, afirmando que no es normal lo que se está viviendo dentro de la plantilla del cuadro tiburón, asegurando que tratará arreglar lo que se está viviendo en el camerino rojiblanco.

“Es una posición que no es normal, algo tiene que estar pasando. El reto es tener a Junior en las posiciones que debe estar. Se ha trabajado para tenerlo arriba, así que veremos qué está pasando (…) Es muy distinto ver el equipo en televisión, que llegar a verme con los jugadores y saber qué está pasando. Junior ha perdido partidos que no se debieron perder, algo está pasando. Vamos a ver por qué no se está definiendo”, agregó el nuevo entrenador del Junior de Barranquilla.

Además, agregó: “hay que hacer todo lo posible para poner el equipo arriba, haré todo lo que haya que hacer”.

☕☀ "Junior no es para estar último" Hernán Darío Gómez, entrenador colombiano. #PrimerToque pic.twitter.com/CKXY9gXQGF — Win Sports TV (@WinSportsTV) March 15, 2023

Mensaje a la hinchada del Junior

A su llegada a la ciudad de Barranquilla, Bolillo Gómez les mandó un mensaje a todos los hinchas del Junior, quienes en los últimos partidos, han mostrado su inconformismo por la forma de jugar del equipo.

“El hincha siempre me demostró cariño cuando vine con la Selección, así que espero que apoyen al equipo”, finalizó el entrenador antioqueño.

Se espera que, en las próximas horas, Hernán Darío El ‘Bolillo’ Gómez sea presentando como el entrenador del Junior y de sus primeras declaraciones como técnico en propiedad del equipo barranquillero.