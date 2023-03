El favorito de Fuad Char para dirigir a Junior: "Nos gusta, pero tiene cifras muy gordas"

En Junior de Barranquilla no hay tiempo para lamentos por el pésimo presente del equipo en el plano nacional e internacional. Este martes en la mañana, el club anunció la salida de Arturo Reyes y ahora está en la búsqueda de un técnico de quilates capaz de hacerse cargo de una 'papa caliente' como lo es el momento actual del 'tiburón'.

El sonajero de nombres no ha frenado su ritmo y con el paso de las horas son cada vez más los candidatos que aparecen en redes sociales y en un sector de la prensa barranquillera. Es más, sin haberse concretado aún la recisión de Reyes, ya se especulaban con dos nombres puntuales como firmes apuntados.

El primero en sonar fue el uruguayo Pablo Repetto, pero luego apareció Reinaldo Rueda, que sería el que picaría en punta dentro de las preferencias de la familia Char, o al menos en el de Fuad, quien reconoció acercamientos con el exentrenador de la Selección Colombia, pero aseguró que no será una negociación sencilla.

"Nos gustaría Reinaldo Rueda"

En un breve contacto con medios de comunicación, Fuad Char pasó la página tras la salida de Arturo Reyes y habló sobre el futuro entrenador. Aunque no dio mayores pistas, dijo que la preferencia es que sea colombiano y que están trabajando a contrarreloj para que su debut se dé este mismo sábado en el duelo frente a Independiente Santa Fe.

"Tenemos una baraja de varias posibilidades, en esto entra en juego la trayectoria, el conocimiento y la parte fundamental es el costo. Estamos analizando, tenemos que definir eso en las próximas horas", aseguró.

Sobre el interés por Reinaldo, dijo que "nos gustaría un técnico nacional. Nos gustaría Rueda, pero tiene unas cifras bastante gordas".

Fuad Char también se refirió a los rumores que vinculan a Pablo Repetto como candidato, pero el empresario negó rotundamente esa posibilidad por los costos que significa contratar a un entrenador extranjero y más con la situación del dólar en el país.

"No quiero dar respuestas que me puedan comprometer. Queremos mantener la reunión con mucha discreción, para que no afecte las posibilidades. No tenemos extranjeros en la baraja", concluyó.