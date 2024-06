Comunicado oficial: se confirmó el futuro de Hernán Torres como DT

En reciente conferencia de prensa, Luis Asprilla, subdirector técnico de Emelec, reveló que el partido del sábado ante Gualaceo marcó el último partido para el actual cuerpo técnico encabezado por el colombiano Hernán Torres.

Cabe señalar que el cuerpo técnico había confirmado su continuidad hasta junio de este año, con opción a extender su mandato. Sin embargo, su contrato ha llegado oficialmente a su fin. así lo dieron a conocer por medio de un comunicado oficial.

Hernán Torres no es más técnico de Emelec: comunicado oficial

Hernán Torres se incorporó a Emelec en junio de 2023, reemplazando a Miguel Rondelli, quien había liderado al equipo durante un primer semestre desafiante. Torres apuntó a implementar sus estrategias y logró sacar al equipo del fondo de la tabla. Aunque la mejora no fue tan dramática como se esperaba, el técnico colombiano logró alejar a Emelec de la zona de descenso.

A pesar de la confianza mostrada por la dirección del club en la temporada 2024, el mandato de Torres no arrojó los resultados deseados. Aunque el equipo no vivió una mala campaña como el año anterior, terminar quinto y no tener posibilidades de ganar la primera etapa tres partidos antes del final de la temporada fue un revés importante para un club de la talla de Emelec.

Los números de Hernán Torres en Emelec

El 8 de junio de 2023, el entrenador colombiano se unió a Emelec, dirigiendo 35 partidos con un balance de 12 victorias, 16 derrotas y siete empates.

Durante su gestión, el equipo no logró destacarse en los primeros lugares y su desempeño no alcanzó el nivel esperado. Aunque su objetivo principal era evitar el descenso, y lo consiguió, no logró clasificar al equipo a torneos internacionales.

Este año comenzó con la meta de luchar por el título, pero con dos fechas restantes para el final de la Fase 1, esa posibilidad ya ha sido descartada y se anunció su salido. Ahora todo indica que llegaría al Deportivo Cali, equipo que busca DT que también lo saque de la zona de descenso.