Hernán Torres no va más en Deportivo Cali: preocupación entre la hinchada 'azucarera'

Este jueves 19 de septiembre, Deportivo Cali publicó un sorpresivo comunicado en el cual informó la salida de Hernán Torres. El entrenador tolimense, de 63 años, solo alcanzó a dirigir 10 partidos y dejó al cuadro vallecaucano en una situación apremiante en la tabla del descenso. Ya suenan nombres para reemplazar al ibaguereño.

Torres no dio los resultados esperados y la derrota contra Fortaleza (1-0) por la ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2024 fue la 'gota que rebasó el vaso'. El exDT de Millonarios, Deportes Tolima y Emelec ganó dos compromisos, empató uno y perdió siete. En este momento, el cuadro 'azucarero' ocupa la casilla 17 con siete puntos, de 27 posibles.

El 'verdiblanco' está ubicado en la misma posición en la tabla del descenso. Con 113 puntos en 108 partidos jugados, tiene un promedio de 1.05. Solo supera a Envigado (1.04), Jaguares de Córdoba (0.99) y Patriotas (0.83).

¿Quién sería el reemplazante de Hernán Torres en Deportivo Cali?

"Esa ‘papa caliente’ la va a agarrar José Eugenio ‘Cheché' Hernández. Lo van a sacar (a Torres). Es información", informó Francisco 'Pacho' Vélez en RCN Radio.

"A mí no me han ofrecido al Cali, siempre suceden estas cosas cuando hay un cambio de técnico, parece que por mi buen pasado en la institución mi nombre sale a flote. He estado siempre esperando poder regresar a Deportivo Cali que es la institución que yo quiero, pero no se ha dado, no se ha podido realizar, entonces me abstengo de hacer cualquier comentario", dijo Hernández, en el 'VBAR' de Caracol Radio.

Comunicado de Deportivo Cali sobre Hernán Torres

La Asociación Deportivo Cali informa a sus Asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general que:

El Comité Ejecutivo y el profesor Hernán Torres y su cuerpo técnico llegaron a un acuerdo para la finalización del contrato a partir de la fecha.

Al profesor Torres le agradecemos por su trabajo y profesionalismo durante este tiempo como timonel de nuestro Equipo Profesional y le deseamos éxitos en su futuro personal y laboral.

Santiago de Cali, 19 de septiembre de 2024

Asociación Deportivo Cali

Departamento de Comunicaciones