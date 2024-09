Figura del FPC confesó ser hincha de Millonarios: “Me gustaría jugar en el club”

Once Caldas marcha líder absoluto de la Liga colombiana con una gran campaña liderada por Hernán Darío Herrera desde el banquillo y grandes jugadores como Dayro Moreno y Mateo García en el mediocampo. Justamente acerca de este último, en las últimas horas dio unas declaraciones que han llenado de ilusión a los hinchas de Millonarios, luego de que asegurara que es hincha del cuadro ‘embajador’.

El joven mediocampista de 25 años se hace cada vez más figura en la mitad de la cancha en el conjunto blanco de Manizales y por esta razón, los equipos más poderosos empiezan a poder sus ojos en una de las figuras del equipo líder del campeonato.

RELACIONADO Millonarios habría tomado decisión de última hora con el futuro de Falcao tras su lesión

En sus últimas declaraciones, para el Vbar Caracol, Mateo García confesó ser hincha de Millonarios y señaló que espera en algún momento poder jugar para la escuadra capitalina.

Hace algunas semanas, el jugador había indicado que su familia era toda hincha de Millonarios, ahora fue su turno.

Mateo García, hincha de Millonarios

“Sí, sí, la verdad que sí. Aparte de que estuve en las divisiones inferiores, soy hincha de Millonarios y en algún momento me gustaría jugar en Millonarios, inclusive hubo algunos acercamientos a mitad de año, pero Once Caldas había realizado la opción de compra. Yo estoy feliz en Manizales. Si se da, fabuloso, porque sí me gustaría vestirme de azul”, dijo el mediocampista.

“Más que la posibilidad hubo acercamientos, cuando Once Caldas hizo uso de la opción de compra, la posibilidad de que yo saliera era más difícil. Yo estoy muy contento acá en Manizales, contento con el equipo, entonces aún no veo que era el momento para salir de acá a Millonarios”, agregó.

Finalmente, el jugador de Once Caldas señaló que está muy contento con el trabajo del equipo actualmente, líder del FPC, y que sueña con poder llegar a la selección Colombia en algún momento.

“Es el trabajo y una continuidad de una base que se ha conformado o que se ha mantenido entre el primero y el segundo semestre. Los jugadores que han llegado se han acoplado de gran manera y los resultados son otros al día de hoy”.

“La verdad a corto plazo con el club sueña uno, por la campaña, que es un poco más creíble y llena de motivación. Uno quiere dar ese salto afuera y salir a competir de gran manera y pues tener ese llamado a selección que es el sueño de todo jugador que no ha sido convocado, tener ese primer llamado es uno de los sueños más grandes que tenemos en este momento”, sentenció.