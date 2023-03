La hinchada de Millonarios se robó el corazón de Cataño: "tuve un feeling con los aficionados"

El panorama para Daniel Cataño comienza a tener otro color, pues luego de lo sucedido en la ciudad Ibagué con el hincha que lo agredió, el volante antioqueño comienza a tener protagonismo en el equipo de Alberto Gamero, convirtiéndose en una de las figuras del juego entre Millonarios vs. U. Católica y haciendo que la gente reconozca su sacrifico por el equipo.

En medio de la alegría por el cariño y respaldo que le han mostrado todos los hinchas, Daniel Cataño, habló con Noticiasrcn.com sobre el apoyo del hincha, afirmando que todos los aficionados azules lograran robarse su corazón y cariño, teniendo en cuenta el apoyo por lo sucedido en Ibagué.

“Yo estoy muy agradecido con Dios por haberme traído acá a Millonarios, desde el primer momento que llegué me sentí acogido por el grupo y al pasar de los partidos comencé a tener el filin con la hinchada y eso es importante para mí (…) Estoy muy agradeció con la hinchada por el apoyo y el respaldo que me han mostrado por todo lo que me ha sucedido”, agregó el volante del conjunto embajador.

De igual forma, habló sobre el pequeño homenaje que le realizaron los hinchas al momento de salir del terreno de juego, los cuales corearon su nombre como reconocimiento al gran trabajo que hizo en el juego de Copa Libertadores y de respaldo por lo sucedido en el Estadio Manuel Murillo Toro.

“Muy contento. Es una alegría inmensa para uno como jugador, pero es un arma de doble filo porque tenemos que trabajar más duro para traerle las alegrías a todos los aficionados que compran la boleta (…) A todos los que corearon mi nombre se los quiero retribuir de la mejor manera: con títulos”, finalizó el ‘10’ del conjunto bogotano.

Le puede interesar: Alberto Gamero habló claro sobre el futuro de Millonarios en la Copa Libertadores

Juan Pablo Vargas resaltó a los aficionados

Otro de los jugadores que habló sobre el acompañamiento masivo de la hinchada de Millonarios fue Juan Pablo Vargas, quien, en zona mixta post-partido, agradeció la gran fiesta que se vivió en el ‘Coloso’ de la 57, afirmando que la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores es gran responsabilidad de los aficionados.

“Yo creo que cualquier cosa que yo diga sobra, porque a nosotros nos dejan sin palabras. Es impresionante el apoyo que se siente, es muy bonito poder uno salir y ver cómo está el estadio (…) A todos los aficionados que se viajaron a Ecuador y que estuvieron acá en el estadio, les tenemos que agradecer, creo que logramos la clasificación a la siguiente ronda en gran parte gracias a ellos, porque uno siente el apoyo y el aliento durante los 90 minutos”, aseguró el defensa central.

Puede leer: Millonarios avanzó de ronda en Libertadores y enfrentará a Atlético Mineiro