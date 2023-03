Alberto Gamero habló claro sobre el futuro de Millonarios en la Copa Libertadores

A pesar de las dificultades que se presentaron en el partido, Millonarios logró una importante victoria frente a la Universidad Católica de Quito, logrando así el tiquete a la tercera fase de la Copa Libertadores, y asegurando jugar torneo internacional en el primer semestre del presente año.

Tras el triunfo en el gramado del Estadio El Campín, Alberto Gamero, entrenador del conjunto bogotano, se mostró contento de la actitud de sus jugadores a pesar de tener el marcador adverso y afirmó el equipo ecuatoriano tuvo algunas jugadas de peligro que pusieron en aprietos la clasificación del conjunto azul.

“En las opciones de gol uno dice que el juego termina apretado. La ‘U’ cobró disparos de costados peligrosos y siempre llevaron riesgo. Nosotros, en un par de contras, pudimos anotar. Es una felicidad para nosotros esta clasificación a la siguiente fase”, aseguró el entrenador del conjunto bogotano.

Además, de mostrar su felicidad por el rendimiento del equipo, el entrenador del conjunto bogotano habló sobre el regreso de Fernando Uribe, quien estuvo 2 meses alejado de las canchas por lesión, y que logró realizar su debut con Millonarios en el certamen internacional, dejando buenas sensaciones entre los aficionados.

“Es una alegría, una satisfacción cuando entró Uribe. Nos dio esa sensación de alegría. Entró motivado y me alegro como le fue hoy. Sé de los momentos duros y ha sido un momento agradable. No lo tenía presupuestado para 45 minutos. Castro me muestra que estaba cansado y que tenía calambres”, afirmó Alberto Gamero.

¿Qué viene para Millonarios?

Luego de tener la tranquilidad por el resultado, Alberto Gamero se refirió sobre el futuro del conjunto azul, dejando claro que primero tendrá que pensar en el Deportivo Cali, y después si poner toda su atención en lo que será el primer juego frente Atlético Mineiro, rival en la tercera fase de la Copa Libertadores.

“Espero hasta el sábado a ver qué jugador tiene la capacidad para el partido contra el Cali. El miércoles tenemos otro rival más, entonces, pues no sabemos. Hay cosas que de pronto hay que aclarar. Sé que todo el mundo me criticó por el equipo que llevamos a Quito. Viajamos el jueves, comimos a las 11 de la noche y nos fuimos a dormir a las 12. Llegamos a Bogotá el viernes a las 2 pm. Y al otro día viajábamos al medio día”, agregó el entrenador de Millonarios.

Por último, el entrenador del equipo azul dio una referencia de lo que será su próximo rival en el certamen internacional, afirmando que será una llave complicada, pero que confía en sus jugadores para poder llegar a la fase de grupos.

“Lo conocemos. Los brasileños están acostumbrados a estar en la Copa. El primer partido es acá y hay que ganarlo. Hay que ir allá con los tres puntos. Es un rival de categoría, pero mi equipo me dejó una buena sensación”, finalizó Alberto Gamero.