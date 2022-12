Alex Ferguson y su visión sobre la autoridad, el control y la confianza

Desde 2013, Manchester United ha extrañado a Alexander Chapman Ferguson, pues, desde que partió de la dirección técnica, los otrora triunfos no han vuelto a aparecer. El hombre que hizo debutar a Cristiano Ronaldo con los “Diablos Rojos” continúa asistiendo a Old Trafford a presenciar a su amado equipo. Últimamente no ha disfrutado mucho.

Sí disfrutó cuando tenía 16 años y alcanzó el sueño de millones de personas: jugar en primera división de un club. Debutó como delantero en el Queen’s Park, en donde estuvo entre 1957 y 1960. Nació el 31 de diciembre de 1941, hace exactamente 81 años, en Govan, distrito de Glasgow (Escocia).

Después de anotar goles con el Queen’s Park, se fue al St. Johnstone, antes de ir al Dunfermline. Posteriormente llegó al Rangers y finalizó su carrera como futbolista luego de ir al Falkirk y al Ary United.

Su exitosa carrera como entrenador

En 1974, Ferguson tenía 33 años y comenzó a dirigir al East Stirlingshire, antes de entrenar en el St. Mirren, con el que conquistó la segunda división del balompié escocés. Y arribó al Aberdeen, donde todavía es recordado, para luego irse a una de las instituciones deportivas más importantes del mundo: Manchester United.

Técnico de la selección de Escocia en el Mundial de México 1986, Ferguson implementó su carácter fuerte y sus conceptos en el United, cuyos hinchas lo criticaron al comienzo de su era, porque los triunfos tardaron unos años en llegar.

Cuando aparecieron las consagraciones, los hinchas del cuadro rojo de Manchester no dejaron de celebrar. Festejaron Champions League, Ligas de Inglaterra, Recopas y Supercopas de Europa, Copa Intercontinental, Mundial de Clubes y torneos como la FA Cup y la Community Shield.

Volviendo al 2013, ese año Ferguson dejó de ser el entrenador de un Manchester United que ahora es dirigido por Erik ten Hag. El legendario escocés, quien ha recibido múltiples galardones individuales, espera que el neerlandés aplique una de sus máximas: “La autoridad y el control se basan en ganarse la confianza de las personas a las que se va a dirigir”, dice el libro Liderazgo, de Alex Ferguson y Michael Moritz.