¡Una eternidad! El tiempo que ha pasado desde que Colombia ganó por última vez en Venezuela

Que los más camanduleros doblen las rodillas y se pongan a rezar por un milagro. Este martes, la Selección Colombia se juega su última -o penúltima- bala para seguir soñando con clasificar al Mundial de Catar, pero para ello, deberá ganarle a Venezuela y esperar que Perú no haga lo mismo contra Paraguay en Lima.

Puede ver: Para que siga la racha: Venezuela perderá a dos defensores para enfrentar a Colombia

Si se comparan las nóminas, nombre por nombre, la 'tricolor' debería cumplir con la lógica y vencer a la 'vinotinto', última en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas y que viene de caer goleada 3-0 frente a Argentina en la Bombonera. Pero contra los 'cafeteros' es otro cuento.

El clásico de la frontera, o como dirían los más creativos, el clásico de la arepa, es un enfrentamiento al que no le importa el contexto ni la historia. Cuando se tiene al amarillo colombiano en frente, a Venezuela le cambia el chip. De ser la siempre cenicienta del clasificatorio, pasa a jugar en modo 'Brasil 70'.

Por eso, es que no hay que dar nada por sentado y menos en el fútbol. La tendencia actual marca que Colombia debería vencer a su rival teniendo en cuenta que, así como frente a Bolivia, debe salir con los dientes apretados y sin ahorrarse nada en ataque para que el corazón no pare de latir y siga resurgiendo en el camino a Catar, que ahora más que nunca parece ser posible, aunque siga necesitando tintes épicos.

Aún con la victoria en Puerto Ordaz, los dirigidos por Reinaldo Rueda se tienen que encomendar al altísimo para que Paraguay logre la hazaña de quitarle puntos a Perú en Lima, algo que según la tendencia histórica, parece bastante difícil.

Mire también: ¡Es hora de pagar! Colombia le cobra a Paraguay por la deuda que tiene hace 152 años

De siete duelos entre ambas selecciones en suelo peruano por eliminatorias, la 'albirroja' no ha podido llevarse nunca una victoria y solo en dos ocasiones los resultados terminaron en empate, pero hace bastante tiempo que eso no ocurre, la última vez fue en el camino a Sudáfrica 2010. No queda de otra sino rogar por el milagro.

25 años para Colombia sin ganar en Venezuela

Eso por un lado, y por el otro, aún con todas las diferencias futbolísticas históricas entre los dos seleccionados, la estadística de Colombia visitando a Venezuela no es para nada alentadora en cuanto a eliminatorias se refiere, pues solo ha ganado uno de ocho duelos y dicha victoria data de hace mucho, mucho tiempo.

Han pasado 25 años y un puñado de meses más desde que la 'tricolor' venció en el país vecino en su casa. Fue el 15 de diciembre de 1996, con marcador de 0-2 en el camino al Mundial de Francia 98. Jorge 'Patrón' Bermúdez e Iván René Valenciano fueron los autores de aquellos dos goles.

Más información: A rezar por un milagro: el historial entre Perú y Paraguay que desvanece la fe a Colombia

El saldo restante tampoco es tan negativo para Colombia, ya que ha empatado en cinco ocasiones y perdido en dos. Este martes la misión es ganar para no sufrir de más, pero el empate, sí, el empate, también serviría para disputar el repechaje contra Australia.

¿Qué pasa si Colombia empata con Venezuela?

Esta fórmula sería aún más milagrosa, pero se puede dar. Gracias a la goleada 3-0 contra Bolivia, el combinado 'cafetero' cuadró caja en la diferencia de gol (0) respecto a Perú (-5).

Empatando en Puerto Ordaz, a Colombia lo único que le sirve en Lima es que Paraguay le gane a Perú, y si eso llega a pasar, la 'tricolor' y la 'inca' quedarían igualados en el quinto lugar de la tabla con 21 puntos, pero los de Reinaldo Rueda se quedarían con la plaza del repechaje por mejor diferencia de gol.

Historial de enfrentamientos Venezuela vs Colombia por eliminatorias

Siga leyendo: Ovación y abrazo con Messi y Aimar: así fue recibido José Pékerman en la Bombonera