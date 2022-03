Para que siga la racha: Venezuela perderá a dos defensores para enfrentar a Colombia

El nerviosismo no para, antes bien, se consume con el pasar de las horas. El próximo martes, en Puerto Ordaz, la Selección Colombia se juega la vida contra Venezuela para poder jugar el repechaje contra Australia, la única vía posible para seguir soñando con la clasificación al Mundial de Catar.

La previa vislumbra un ambiente poco favorable para la 'tricolor'. Primero, tiene que ganarle de visitante a la 'vintointo', algo que no ocurre desde 1996, y además, debe rogar por el milagro de que Perú no derrote a Paraguay, una tarea complicada, pues de los siete enfrentamientos entre ambas selecciones en suelo 'inca', los 'guaranís' no han podido ganar ninguno y solo han empatado dos.

Aunque Venezuela marcha último en la tabla de las eliminatorias sudamericanas y perdió esta noche 3-0 contra Argentina en la Bombonera, frente a Colombia siempre se juegan un partido aparte y más si se tiene en cuenta que este juego tendrá el adicional del reencuentro con José Pékerman, quien conoce a la perfección esta camada de jugadores 'cafeteros'.

Otro problema inesperado para Reinaldo Rueda, al menos para la planeación del partido, es la baja de Juan Guillermo Cuadrado, un fijo en su alineación titular, por acumulación de tarjetas amarillas.

Las bajas de Venezuela para enfrentar a Colombia

El mismo dolor de cabeza tendrá Pékerman para preparar el juego del martes, pues dos de sus jugadores claves en la defensa fueron amonestados con Argentina y se perderán la última y decisiva fecha.

Al minuto 67, Jhon Chancellor vio el cartón amarillo por una falta sobre Ángel Correa. Más tarde, Roberto Rosales corrió con la misma suerte tras una dura entrada a Nico González, que perfectamente pudo ser expulsión.

Lo que es sufrimiento para José Pékerman, es alegría para Reinaldo Rueda y los delanteros de la Selección Colombia, que ante esta noticia, tienen otra gran oportunidad para continuar con el arco abierto tras acabar la racha maléfica de siete partidos consecutivos sin marcar gol y sin lograr una victoria.

Al decisivo juego del martes en Puerto Ordaz, la 'tricolor' llegará con un envión anímico importante luego de haber goleado en Barranquilla 3-0 a Bolivia y así meterse de nuevo en la pelea por el último cupo (repechaje) por Conmebol para el Mundial de Catar.