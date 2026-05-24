Hugo Rodallega rompió silencio tras fallar penalti ante Junior

Hugo Rodallega rompió el silencio luego de errar el penalti que terminó dejando eliminado a Independiente Santa Fe frente a Junior de Barranquilla en las semifinales de la Liga BetPlay I-2026.

El delantero cardenal reconoció el dolor por quedar afuera de la final, aunque aseguró que el equipo ya debe enfocarse en la Copa Libertadores.

El atacante, figura de Santa Fe, habló pocos minutos después de la derrota en penaltis y dejó varias reflexiones sobre el partido disputado en Barranquilla.

¿Qué dijo Hugo Rodallega tras fallar el penalti?

Rodallega no escondió la frustración por el cobro que terminó pegando en el travesaño y abrió el camino para la clasificación del Junior a la final contra Atlético Nacional.

El delantero aseguró que el golpe es duro para el grupo, especialmente porque Santa Fe estuvo cerca de llevarse la serie en una llave muy cerrada.

“Duele mucho”, reconoció el atacante, quien también insistió en que el plantel debe cambiar rápidamente el enfoque pensando en los compromisos internacionales que se aproximan.

Más allá del penalti errado, Rodallega prefirió destacar el esfuerzo colectivo y reconoció la eficacia del equipo barranquillero en los momentos decisivos.

¿Cómo analizó Rodallega la eliminación de Santa Fe?

El goleador cardenal señaló que Junior sorprendió con una estrategia diferente a la habitual, especialmente por la presión individual que ejerció sobre algunos jugadores clave de Santa Fe.

Según explicó, el equipo barranquillero apostó por una marca hombre a hombre que terminó dificultando el juego ofensivo del conjunto bogotano.

Nos marcaron hombre a hombre a jugadores como Nahuel y a mí. Aplicaron esa estrategia quizás por el peligro que representábamos y eso no se lo había visto al Junior. Ellos ganaron la serie, pasaron a la final y hay que felicitarlos, dijo.

Rodallega también describió el compromiso como una semifinal muy equilibrada, con opciones repartidas y detalles mínimos que terminaron inclinando la serie.

Aunque Junior manejó más tiempo la posesión del balón, el delantero considera que Santa Fe logró competir y generar peligro durante varios pasajes del encuentro.

¿Qué viene ahora para Santa Fe?

La eliminación dejó un ambiente de frustración entre los hinchas cardenales, especialmente porque el equipo estuvo a un solo cobro de disputar la final del campeonato colombiano.

Sin embargo, el plantel ahora deberá concentrarse en la Copa Libertadores, torneo que aparece como el gran objetivo internacional para el club capitalino.

Mientras Junior se prepara para enfrentar a Atlético Nacional en la definición del título, Santa Fe intentará recuperarse rápidamente del golpe deportivo y reenfocar el semestre.

Rodallega, por su parte, volvió a asumir la responsabilidad como referente del equipo, incluso en medio de una de las noches más difíciles para el club en este 2026.