Luto en el Mundial 2026: murió Jayden Adams, jugador de la selección de Sudáfrica

La selección de Sudáfrica confirmó este sábado el fallecimiento del centrocampista Jayden Adams, quien hizo parte del histórico plantel que disputó el torneo y ayudó a que los 'Bafana Bafana' alcanzaran por primera vez los dieciseisavos de final de un Mundial.

El jugador tenía apenas 25 años y su muerte fue confirmada por el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la causa del fallecimiento y la Policía mantiene abierta una investigación para esclarecer lo sucedido.

Jayden Adams falleció tras disputar el Mundial 2026

"Con profunda conmoción y gran pesar me he enterado del fallecimiento de Jayden Adams", expresó Gayton McKenzie en un comunicado oficial. El funcionario añadió que "el fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes".

Por su parte, la Policía del Cabo Occidental informó que el cuerpo de un hombre de 25 años fue encontrado en una vivienda ubicada en Schotschekloof, un suburbio del centro de Ciudad del Cabo. "Las circunstancias que rodean este incidente están siendo investigadas", explicó el portavoz FC van Wyk.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) también lamentó la noticia con un mensaje en redes sociales: "El fútbol ha perdido a uno de los suyos".

Durante el Mundial 2026, Adams disputó los tres encuentros de la fase de grupos con Sudáfrica, aunque no pudo participar en la eliminación frente a Canadá en los dieciseisavos de final.

FIFA y el fútbol mundial despiden al centrocampista sudafricano

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó estar "profundamente triste al enterarse" del fallecimiento del mediocampista pocas semanas después de su participación mundialista.

"Mis pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y la comunidad futbolística mundial, están con su familia, amigos y compañeros de equipo", señaló el dirigente.

Nacido en Ciudad del Cabo, Jayden Adams se formó en las divisiones menores del Stellenbosch FC, donde disputó 139 partidos y conquistó la Carling Knockout en 2023. En enero de 2025 fue transferido al Mamelodi Sundowns, club con el que ganó la Premiership y la Liga de Campeones de la CAF.

Su fallecimiento ocurrió menos de un mes después de la muerte de su abuela. Pese a ese duro golpe personal, Adams fue titular frente a República Checa en la fase de grupos. En ese momento, la Asociación Sudafricana de Fútbol destacó que "lo dio todo, a pesar del dolor por la pérdida de su abuela", un gesto que hoy es recordado por sus compañeros y aficionados.