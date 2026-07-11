🔴En VIVO🔴 Inglaterra (0 - 0) Noruega: siga en vivo el partidazo de cuartos de final del Mundial

Antes de los cuartos de final del Mundial 2026, Inglaterra y Noruega protagonizan uno de los duelos más esperados del torneo.

El ganador dará un paso más hacia el sueño del título y asegurará su lugar entre las cuatro mejores selecciones del campeonato. La expectativa es máxima por el nivel que ambos equipos han mostrado en las rondas anteriores.

Inglaterra vs. Noruega EN VIVO: siga aquí el partido de cuartos de final

Inglaterra y Noruega se enfrentan este sábado 11 de julio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami por un cupo a las semifinales del Mundial. El compromiso está programado para las 3:00 p. m. (hora del centro de México) y promete emociones desde el primer minuto.

El conjunto inglés llega con confianza, aunque tuvo que exigirse al máximo para superar a México por 3-2 en los octavos de final. Jude Bellingham fue la gran figura con un doblete, mientras que Harry Kane también apareció desde el punto penal para sellar la clasificación.

Noruega, por su parte, dio uno de los mayores golpes del campeonato al eliminar a Brasil por 2-1. Erling Haaland fue determinante con dos anotaciones que dejaron sin reacción a la 'Canarinha', que únicamente pudo descontar gracias a un penal convertido por Neymar Jr. en los minutos finales.

La previa ha estado marcada por una gran incógnita: ¿podrá Inglaterra detener a Haaland? El delantero noruego atraviesa un momento brillante y será la principal preocupación para la defensa británica.

Un duelo de candidatos por un lugar en semifinales

Las dos selecciones han demostrado argumentos suficientes para soñar con el título mundial. Inglaterra combina experiencia y juventud con futbolistas como Kane, Bellingham, Bukayo Saka y Phil Foden, mientras que Noruega deposita gran parte de sus esperanzas en la contundencia de Haaland y en un bloque que ha sorprendido durante el torneo.

En el papel, Inglaterra parte con una ligera ventaja, aunque los analistas coinciden en que será un encuentro muy equilibrado y sin margen para los errores.

Los aficionados podrán seguir todas las emociones de este compromiso a través de La FM de RCN Radio, que llevará la transmisión del encuentro entre ingleses y noruegos con todos los detalles de este apasionante choque mundialista.