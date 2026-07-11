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Salud y Bienestar

Alerta en Bucaramanga por panfletos que ofrecen dinero a cambio de medicamentos contra el cáncer

Los panfletos, ubicados en postes de las calles, ofrecen dinero a cambio de medicamentos oncológicos y otros especializados.

Foto: Redes sociales y diseñado por Magnific.
Foto: Redes sociales y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 11 de 2026
10:53 a. m.
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Un insólito hecho ha alarmado a las autoridades en Bucaramanga por cuenta de una serie de panfletos, ubicados en algunos postes de la capital, en donde se prometen pagos en efectivo a cambio de medicamentos oncológicos para enfermedades como cáncer, para trasplantes y ampollas para bajar de peso.

Ante esta situación, las autoridades alertaron sobre los riesgos de promover la comercialización de medicamentos por fuera de los canales legalmente autorizados y la promoción de productos de origen desconocido, alterados, vencidos y falsificados.

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Red ilegal compra medicamentos en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga, junto a la Secretaría de Salud y de Ambiente, iniciaron las actuaciones correspondientes para verificar los hechos y poner la información en conocimiento de las autoridades competentes con el objetivo de que se adelanten las investigaciones y se determinen las responsabilidades.

"La salud de los bumangueses no puede ponerse en riesgo por prácticas ilegales. Invitamos a la ciudadanía a no vender, comprar ni entregar medicamentos a personas o establecimientos no autorizados y a denunciar cualquier situación sospechosa para que las autoridades podamos actuar oportunamente", señaló Gloria Marcela Orduz García, secretaria de Salud y Ambiente.

Así mismo, la Administración Municipal recordó a los ciudadanos que los medicamentos deben adquirirse únicamente por medio de los establecimientos autorizados.

En el caso de los medicamentos vencidos, o que ya no se utilicen, deben ser entregados en los puntos de recolección autorizados para su correcta disposición final.

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¿Cómo denunciar la venta de medicamentos ilegales?

Las autoridades invitaron a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad que se encuentre relacionada con la compra y venta irregular de medicamentos ante la Secretaría de Salud y Ambiente, el INVIMA o las autoridades de Policía.

“Es un llamado a que todas las personas puedan denunciar estos avisos y solicitudes que se están haciendo debido a que esto puede producir un daño para la salud tanto de las personas que lo están recibiendo como la de quienes los están vendiendo y no están continuando con sus tratamientos”, añadió la secretaria Orduz.

Por su parte, el alcalde Cristian Fernando Portilla reiteró el compromiso con la salud pública y el fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control para prevenir la circulación ilegal de estos medicamentos.

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