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Sujeto de 29 años fue capturado en Medellín al ser señalado de abusar a sus sobrinas

Los abusos ocurrieron durante el primer semestre de 2025 en el barrio Villatina cuando las niñas estaban bajo su cuidado.

Noticias RCN

julio 11 de 2026
03:06 p. m.
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Las autoridades de Antioquia lograron la captura de un hombre de 29 años, en el centro de Medellín, señalado de abusar sexualmente de sus dos sobrinas, quienes para la época de los hechos tenían nueve y diez años.

El victimario aprovechaba los momentos en que las menores quedaban bajo su cuidado para cometer los vejámenes.

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Hombre abusaba de sus sobrinas en Medellín

Según informó la Policía, los abusos sexuales habrían ocurrido durante el primer semestre de 2025 en el barrio Villatina de Medellín. El criminal se ganó la confianza de las niñas mientras su madre, hermana del capturado, le solicitaba que cuidara a sus hijas cuando salía a trabajar o a realizar diligencias.

Los hechos comenzaron con tocamientos inapropiados, pero los vejámenes escalaron con el tiempo hasta llegar a acceder carnalmente de las menores.

La confianza familiar fue el mecanismo que utilizó el depredador sexual para acercarse a sus víctimas y perpetrar los delitos sin levantar sospechas iniciales.

Dentro de estos resultados de las autoridades se destaca una investigación adelantada por la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales.

Esta permitió hacer efectiva una orden judicial contra el hombre de 29 años, quien fue requerido por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con actos sexuales con menor de 14 años agravado.

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Capturados por delitos sexuales en Medellín

Las autoridades destacaron que esta captura se enmarca dentro de las acciones de protección a menores que adelanta la institución en la región.

"Más de 44 delincuentes depredadores sexuales capturados en la vigencia 2026 y lo más importante, el restablecimiento de derechos", señaló Henry Bello, comandante de Policía del Valle de Aburrá.

Un dato relevante que entregó la Policía es que seis de los presuntos abusadores de menores capturados este año son extranjeros, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los controles y la vigilancia en torno a este tipo de delitos.

Así mismo, se informó que, durante el 2026, 95 extranjeros han sido inadmitidos al país al estar relacionados con antecedentes o información asociada a delitos de explotación sexual de menores de edad.

Algunos de los resultados, presentados por la Policía Nacional, destacaron el restablecimiento de los derechos de 1.166 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 68 han sido por vulneraciones relacionadas con la afectación a su integridad, libertad y formación sexual, quienes fueron puestos bajo la protección de las entidades encargadas de garantizar su atención integral.

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