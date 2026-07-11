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Luis Díaz rompió el silencio tras la eliminación de Colombia: este fue su mensaje a la hinchada

Luis Díaz rompió el silencio tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 y envió un emotivo mensaje de agradecimiento y esperanza a los hinchas.

Luis Díaz: Selección Colombia
Foto: IG Luis Díaz

Noticias RCN

julio 11 de 2026
04:23 p. m.
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La eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026 dejó una profunda tristeza entre los jugadores y los hinchas. Después de varios días de silencio, Luis Díaz se pronunció a través de sus redes sociales y compartió un mensaje cargado de agradecimiento, reflexión y compromiso con el país.

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El atacante guajiro reconoció que el equipo se despidió antes de lo esperado y valoró el respaldo recibido durante toda la competencia. Aunque su rendimiento individual no fue el que muchos esperaban, el futbolista resaltó el orgullo de haber disputado por primera vez una Copa del Mundo.

Luis Díaz agradeció el apoyo de los hinchas de Colombia

"Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial", comenzó diciendo el delantero, quien destacó el apoyo constante de la afición en cada ciudad y estadio.

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"No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa", agregó Díaz.

Colombia quedó eliminada frente a Suiza en los octavos de final, luego de igualar durante el tiempo reglamentario y caer en la definición por penales. El resultado golpeó al grupo, que tenía la ilusión de avanzar a las rondas definitivas del campeonato.

"Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros", expresó.

Luis Díaz prometió seguir luchando por la Selección Colombia

El jugador también envió un mensaje de respaldo a sus compañeros y aseguró sentirse orgulloso por la entrega mostrada durante el torneo.

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"Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante", señaló.

Díaz agradeció a Dios por cumplir el sueño de jugar su primer Mundial y recordó a quienes acompañaron al equipo en los estadios, los banderazos y desde diferentes lugares del planeta.

"Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera", concluyó el guajiro.

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