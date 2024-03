Hugo Rodallega se fue de frente contra Néstor Lorenzo: “La liga colombiana no existe”

Hugo Rodallega es uno de los jugadores más importante en la presente temporada de Independiente Santa Fe. El delantero se ha convertido en uno de los referentes del equipo, además de tener una senda goleadora durante la Liga Betplay I, pues ha disputado 12 compromisos y ha anotado 7 goles.

Ante el gran momento que ha vivido en el fútbol colombiano, Hugo Rodallega dejó una dura critica a Néstor Lorenzo, quien a pesar de asistir a la mayoría de los partidos del balompié nacional no tienen en cuenta a los jugadores locales para la convocatoria de la Selección Colombia, lo que ha generado un fuerte malestar entre entradores y jugadores.

Hugo Rodallega dejó fuerte crítica contra Néstor Lorenzo

En primera instancia, el delantero de Independiente Santa Fe dejó claro que en el fútbol colombiano hay jugadores que se encuentran en nivel de Selección Colombia, ejemplo de ellos Dayro Moreno, quien logró obtener el récord de goleador del fútbol colombiano, además de ser el goleador de la presente liga.

“Dayro Moreno es un tipo con 7 botines de oro en nuestra liga, es histórico. En mi caso, gracias a Dios dónde he ido he marcado goles, ya llevo más de 260. Además, el año pasado no llamaron a Marco Pérez. Tienen que darles la oportunidad”, aseguro Hugo Rodallega en conversaciones con Caracol Radio.

Además, dejó claro los jugadores del fútbol colombiano se sienten preocupados, pues a pesar del rendimiento no son tenidos en cuenta por Néstor Lorenzo, prefiriendo a los jugadores que militan en el exterior y que no tienen una gran actualidad.

“Es como si la liga colombiana no existiera. Al único que llaman es un arquero, y hay jugadores que están a nivel de selección. Es lamentable que solo llaman al de afuera, muy preocupante”, añadió Hugo Rodallega sobre lo acontecido con la Selección Colombia.

Hugo Rodallega pidió jugadores experimentados para la selección

Por último, el delantero de Independiente Santa Fe afirmó que los jugadores de mayor de 30 años pueden seguir siendo llamados a la Selección Colombia, teniendo en cuenta que en otras selecciones los jugadores catalogados como “viejos” siguen rindiendo y haciendo diferencia dentro de la concentración.

“Ni siquiera a los 33 o 34, a los 28-29 ya estás viejo para la Selección Colombia, mucho cuidado, Colombia. Para otras selecciones, siguen llamando jugadores de 35-36 y que están rindiendo, entonces por qué no lo podemos hacer acá. Es una gran pregunta”, finalizó Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe.

