Rodallega no llegará a América de Cali: "Guimaraes me bajó el pulgar"

Parecía un jueves tranquilo para el fútbol colombiano y más sin actividad todavía, pero de un momento a otro todo se descontroló en la noche con dos noticias que sacudieron el ambiente futbolero del país.

De un primer lado estuvo la publicación en Twitter de Juan Fernando Quintero anunciando que finalmente no llegó a un acuerdo para jugar esta temporada con Junior de Barranquilla y dio por terminadas las negociaciones entre las partes. Minutos después, Álex Char confirmó la noticia también en redes sociales.

Pero otra negociación que tenía en vilo a la hinchada de un equipo grande del país era la posible llegada de Hugo Rodallega a América de Cali. El interés no es nuevo y desde hace unos años se viene hablando de la chance de que el jugador llegara al cuadro 'escarlata' en la curva descendente de su carrera para cumplir el sueño de vestir la camiseta de sus amores.

Desde entonces, en cada periodo de transferencias se especula con el arribo de 'Hugol' al elenco americano, pero esto nunca sucedió porque tenía contrato vigente en sus anteriores clubes. Esta vez la situación era distinta, el delantero finalizó vínculo con Bahía de Brasil y está libre para negociar, por lo que desde hace unas semanas empezó a tocar la puerta de Tulio Gómez.

Hace dos semanas, el propio Rodallega reveló que había llamado al directivo en un par de ocasiones, pero que no recibió respuesta. Luego, Gómez dijo que el futbolista de 37 años solo llegaría en caso de que Adrián Ramos no continuara en el equipo, cosa que no sucedió. Sin embargo, las partes por fin tuvieron un diálogo y se sentaron a negociar en los últimos días y ver la viabilidad de llegar a un acuerdo.

Hugo Rodallega no llegará a América

Aunque todo indicaba que el goleador valluno iba a cumplir su deseo, la negociación terminó cayéndose este jueves al igual que la de Quintero a Junior y así lo confirmó el propio futbolista en su cuenta de Twitter, siguiendo el ejemplo de 'Juanfer'. Según él, Alexandre Guimaraes no dio luz verde para su contratación.

"Buenas noches hincha escarlata, el profe Guimarães bajó el dedo, fue lo que me dijo el señor Tulio, con quien tuve una conversación hace unas horas. De antemano les agradezco de todo corazón. Ese deseo de verme vestido de Rojo créanme hice hasta lo imposible por estar con ustedes", explicó Hugo Rodallega.

El delantero no se quedó ahí, y minutos más tarde publicó otro trino demostrando su frustración por no llegar a un feliz término en su intento de jugar con América y dejó entrever que esta situación estaría pasando "por segunda vez".

Ni América de Cali, ni Tulio Gómez se han pronunciado al respecto, pero parece que la decisión es definitiva y Rodallega deberá buscar otro equipo para continuar su carrera. ¿Volverá a Colombia?.