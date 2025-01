"Me gustaría jugar en Santa Fe": destacado jugador extranjero confesó su deseo para 2025

Independiente Santa Fe ya oficializó nueve fichajes para el 2025 y empezó sus trabajos de pretemporada este 6 de enero. Sin embargo, su libro de contrataciones aún no está cerrado y, de hecho, el presidente Eduardo Méndez ha reconocido que le falta incorporar un arquero, un volante de primera línea y un enganche.

Y, precisamente, un destacado jugador extranjero que se desempeña como creativo y termino su vínculo laboral con el equipo en el que militó en la última temporada en Fútbol Profesional Colombiano, habló de su futuro en una entrevista con Win Sports y confesó que su gran anhelo es ser parte de Independiente Santa Fe. ¿Quién es?

Lucas Ríos, el volante argentino, reveló que Independiente Santa Fe es su sueño

"A mí me gustaría jugar en Santa Fe, la verdad. Es un club que me estuvo buscando y que tiene muchos hinchas que me mandan mensajes", declaró el volante creativo que pertenece al Cúcuta Deportivo y estuvo en modalidad de préstamo en Once Caldas.

"Pero bueno, no hay tampoco que apresurarse, pero sí me gustaría Santa Fe para jugar", agregó.

¿Eduardo Méndez ya se comunicó con Lucas Ríos para llevarlo a Independiente Santa Fe?

"Conmigo ahora mismo no se han comunicado y no sé si de pronto con mi representante", indicó el volante argentino.

Adicionalmente, puntualizó que el hecho de que Pablo Peirano no haya jugado con un enganche en 2024 no sería un problema porque él accedería a jugar sobre uno de los costados de la cancha.

"Me tiro por fuera, no hay problema", afirmó con ilusión el creativo argentino.

En ese sentido, restaría esperar si Eduardo Méndez se comunica con Lucas Ríos durante las próximas horas para iniciar unas negociaciones que le permitan ser parte del plantel del 2025.

¿Qué fichajes ha contratado Independiente Santa Fe para 2025?

Independiente Santa Fe ya oficializó a los siguientes nueve jugadores: