Ineos confirmó gran noticia que ilusiona a Egan Bernal: ¿se acerca al Tour de Francia?

El 2024 sigue generando mucha expectativa para el ciclismo colombiano en la élite luego de un par de años de fracaso tras fracaso. Aunque el año ya va en su primer trimestre, aún no se ha empezado a correr lo mejor del calendario ciclístico y apenas los pedalistas están poniéndose a punto para que comience lo fuerte.

En ese tiempo, los colombianos han alternado entre buenas y malas, aunque en líneas generales el nivel y rendimiento ilusiona mucho más que en temporadas anteriores y hay con qué como para pensar con algún campanazo ya sea en una grande o en algunas de las carreras menores de mayor importancia, como la Vuelta a Cataluña.

La ronda catalana comenzará este lunes 18 de marzo y terminará el siguiente domingo (24), y hay ilusión con lo que pueda pasar con los ciclistas colombianos, pues se trata de una carrera que se le da bien a los 'escarabajos'. Sergio Higuita se coronó en 2022, Miguel Ángel López en 2019, Nairo Quintana en 2016 y Álvaro Mejía en 1993.

El que se está preparando para alzar el título en la edición 2024 es Egan Bernal. El bogotano fue anunciado para la carrera por el Ineos y también será el 'capo' de filas del equipo. Brandon Rivera, Laurens De Plus y Ethan Hayter serían sus gregarios dentro de la lista de pedalistas que entregó la escuadra británica, pues con la inclusión de Geraint Thomas, pareciera que lo tendrían como el 'plan B' para ir ganar la carrera en caso de que Bernal tenga problemas. Salvatore Puccio y Óscar Rodríguez completan la nómina.

La confianza del Ineos en Egan es total, viene de cumplir con las expectativas en las primeras pruebas de fuego de la temporada. En la O Gran Camiño fue tercero, subiéndose a un podio de una clasificación general por primera vez después del accidente que casi le quita la vida hace dos años. Al ver ese espectacular rendimiento, los entrenadores del equipo decidieron elevar la vara con la París-Niza, en la que también fue protagonista terminando en la séptima posición.

A team for all terrain ⛰️🚴‍♂️💨



Introducing your Grenadiers for #VoltaCatalunya103 💪 pic.twitter.com/10SW3Ozz6S