Insólita razón le costó el Balón de Oro a Vinicius: habló editor de France Football

El lunes pasado, se celebró la edición 68 del Balón de Oro. A pesar de que muchos daban a Vinícius Júnior como ganador, fue Rodrigo Hernández quien se llevó el máximo galardón en Teatro du Châtelet de París. Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, reveló las razones por las cuales el extremo del Real Madrid se quedó sin el premio.

'Vini' pasó una semana para el olvido. Primero, perdió El Clásico por 0-4 en el Santiago Bernabéu y fue uno de los señalados por la afición 'merengue'. Durante el duelo contra Barcelona tuvo un encontronazo con Gavi y presumió del hipotético Balón de Oro. Cuando la delegación madrileña se enteró que el reconocimiento se lo iba a llevar Rodri decidieron no viajar a la capital francesa.

"No estoy convencido de que estuvieran 100% seguros de que Vinicius no iba a ser el ganador y si hubiera ganado el trofeo sería una pena para él. Yo he tenido una gran presión por parte del Real Madrid, pero como con otros clubes, siempre hemos sido claros", empezó diciendo Garcia, en una conversación con la televisión de L'Équipe.

¿Qué le costó el Balón de Oro a Vinícius Júnior?

El redactor jefe del rotativo 'galo' analizó las votaciones y percibió un fenómeno que afectó la popularidad de 'Vini' entre el jurado. La presencia de varios jugadores de la 'Casa Blanca' terminó perjudicando al atacante surgido en Flamengo.

"Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Jude Bellingham y Dani Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri", señaló Garcia.

La ausencia del Real Madrid fue criticada

"Tuve mucha presión del Real Madrid pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia", concluyó.