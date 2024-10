Vinicius Jr no se guardó nada tras gala del Balón de Oro: así fue su certera reacción

Este lunes 28 de octubre se llevó a cabo la gala del Balón de Oro, galardón que se otorga cada año al mejor futbolista del mundo. En esta oportunidad, fue Rodrigo Hernández, futbolista del Manchester City, quien se llevó el premio y quien dejó en el camino a uno de los grandes candidatos, Vinícius Júnior.

La gala del Balón de Oro se vio empañada por la ausencia de todas las figuras del Real Madrid, creando una enorme polémica.

“Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, dijeron desde el club merengue.

Primera reacción de Vini Júnior

Ahora bien, tras desarrollarse la gala del Balón de Oro, el mundo esperaba una reacción del futbolista brasileño, y esta llegó.

Mediante sus redes sociales, el 7 del Madrid se pronunció de manera certera, mostrando resiliencia de cara a lo que viene.

"Haré 10 veces más si es necesario. No están preparados", dijo el delantero.

Además de ello, el brasileño respondió al elogio de su compañero Toni Kroos. El alemán aseguró que Vini es "el mejor", a lo que este respondió con un "Te quiero Antonio".

Así quedó el listado del Balón de Oro