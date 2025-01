James Rodríguez desató la locura en León: video del banderazo antes del duelo vs. Juárez

Este sábado 25 de enero, Club León recibirá a FC Juárez para disputar un duelo correspondiente a la tercera fecha de la Liga MX Clausura 2025. Los dirigidos por Eduardo 'Toto' Berizzo quieren mantener la senda victoriosa y seguir en la parte alta de la tabla de posiciones. James Rodríguez quedó impresionado con un banderazo previo al partido.

León tuvo un debut soñado en el rentado mexicano al vencer 1-2 a Atlas, con una remontada épica en el Estadio Jalisco. El cuadro 'verdiblanco' ahora espera aprovechar la localía y sumar tres puntos en el Nou Camp. Rodríguez Rubio, quien brilló en su debut y acumuló 26' minutos (provocó el penalti para empatar la contienda), quiere ver acción por primera vez en Guanajuato.

Una multitudinaria afición de los 'esmeraldas' se reunió a la entrada del hotel en el cual se está hospedando León. Llevaron banderas, instrumentos y prepararon cánticos para motivar a su equipo. El capitán de la Selección Colombia y Andrés Guardado se llevaron todo tipo de elogios. Rodríguez no paró de sonreír y espera devolverle la alegría en el terreno de juego.

Cabe resaltar que el compromiso arrancará a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

James Rodríguez: video del banderazo de León vs. Juárez

James Rodríguez reveló sus objetivos y sueños con León

"Estoy muy contento e ilusionado, veo que este club es una gran familia; así me lo hicieron ver desde el primer momento. Estoy con muchas ganas de jugar y ayudar a León a lograr cosas importantes, me encanta ganar y ser competitivo", empezó diciendo Rodríguez, en rueda de prensa.

"La conversación que tuve con Jesús ayudó mucho y fue muy importante para que yo me sintiera seguro de venir acá, estoy feliz y con muchas ganas; este es mi presente. El Mundial de Clubes es una competición grande que quiero jugar, a mí se me dan bien los torneos cortos, espero llegar en buena forma", agregó el exjugador de Rayo Vallecano.

"Creo que me voy a adaptar rápido. León es una buena ciudad y el club me está haciendo sentir cómodo desde que llegué. Soy consciente que la exigencia va a ser alta, la presión va a ser mucha pero me gusta, me preparo para eso", concluyó el canterano de Envigado.