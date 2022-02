James Rodríguez destapó más secretos de su salida del Real Madrid

James Rodríguez regresó recargado a sus transmisiones en vivo en su canal de Twitch. En su reaparición la semana pasada, habló de todo lo que se estaba viviendo dentro de la Selección Colombia y negó rotundamente algún enfrentamiento con Radamel Falcao García. Ahora, el tema central fue su tensa relación en su último ciclo en Real Madrid.

Más de un año atrás, el colombiano había revelado que su salida del Bayern Múnich se dio para aceptar la oferta de otro equipo: Atlético de Madrid, pero que a último momento fue rechazada por el cuadro 'merengue', lo que lo obligó a quedarse a pesar de saber desde un principio que no iba a ser protagonista.

Sin embargo, al ser cuestionado nuevamente de las razones para abandonar al club bávaro a mediados de 2019, James dejó entrever que no fue el único en tomar la decisión.

"Cuando estuve en Bayern tuve dos años muy buenos, jugué a un muy buen nivel al lado de grandes jugadores, así que fue un equipo top en el que disfruté mucho jugar allí. Al final la vida es de experiencias y es importante aprender de eso ya sean buenas o malas. En el fútbol uno no se maneja solo, uno tiene jefes y manden bien o mal hay que hacer caso", declaró en Twitch este último domingo.

¿Por qué regresó al Real Madrid?

Una humillante derrota contra el cuadro 'colchonero' en un partido amistoso habría sido el detonante para que Florentino Pérez le metiera un freno en seco a la negociación y decidiera no reforzar a uno de sus dos máximos rivales con un jugador que había brillado en la elite y buscaba seguir siendo protagonista.

"Tuve la opción de ir a un equipo del que ya todos saben con el que tenía todo acordado (Atlético de Madrid), pero no se dio. Iba a estar en mi casa, cerca de mi hijo y mi hija. Cuando me fui de Bayern tenía todo arreglado con este equipo, pero al final el Real Madrid no me dejó", añadió el colombiano.

Para infortunio de James, su segunda etapa en el Real Madrid fue tormentosa. Las continuas lesiones lo marginaron en un momento en el que parecía retomar confianza, pero al final de temporada, cuando ya estaba recuperado, fueron los aparentes inconvenientes con Zinadine Zidane los que lo obligaron a ver los partidos del equipo desde la tribuna.

Sin más oportunidades en la 'casa blanca' y con el deseo de sumar minutos, Rodríguez Rubio terminó partiendo al Everton de la Premier League, para reencontrarse con Carlo Ancelotti, su mejor mentor. Allí recuperó confianza y nivel, pero las lesiones nuevamente lo perjudicaron en el tramo final de la campaña.

La salida del entrenador italiano con rumbo -paradójicamente- al Real Madrid y la llegada de Rafa Benítez -con quien había tenido problemas en el elenco español-, ocasionaron la prematura partida del volante colombiano a la exótica liga de Catar.

¿James, de regreso a Everton?

De hecho, en su última trasmisión de Twitch, el propio James reveló que está buscando una salida de Al-Rayyan para la siguiente temporada y estaría aputnando a regresar a Europa. Desde entonces, los rumores con varios equipos han iniciado y los más hinchas más soñadores del Everton anhelan un segundo capitulo del '10' en el conjunto 'toffee', una puerta que el mismo jugador dejó abierta.

"Sería una posibilidad. Si ellos quieren, estaría abierto a eso. Yo no tuve ningún problema con nadie allá”, sentenció.

Por último, James Rodríguez volvió a reiterar su deseo de jugar al fútbol de manera profesional hastya los 35 años y que de ahí en adelante seguiría ligado al deporte 'rey', pero como directivo. "Es preferible dejar el fútbol a que el fútbol lo deje a uno", cerró.