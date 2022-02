Álvaro González Alzate: un hombre rodeado de polémicas para llegar al poder del FPC

Carlos Queiroz prendió el ventilador en la Selección Colombia. Dio detalles de su salida del equipo a finales del 2020 y no se guardó nada. Mencionó un "cajón" que le habrían hecho para forzar su desvinculación y fue enfático en contradecir a Álvaro González Alzate: no renunció, lo despidieron.

Mire acá: Este es Álvaro González Álzate, el ‘todo poderoso’ del fútbol colombiano, señalado por Queiroz

El directivo había declarado hace un par de semanas que el propio entrenador fue quien se distanció del comité ejecutivo y luego presentó su renuncia, la cual no fue revocada por nadie en vista de la humillante goleada 6-1 frente a Ecuador, en la cuarta fecha de las eliminatorias sudamericanas.

"Para nada. Nunca en ninguna reunión ni oficial ni extraoficial se ha tocado ese tema. El profesor Queiroz, luego de los catastróficos resultados en las dos primeras fechas de la Eliminatoria para Catar 2022, se ausentó totalmente del Comité Ejecutivo y sin que nadie se lo exigiera presentó su renuncia ante el presidente de la Federación. Y como era de esperarse, pues se le aceptó", explicó González Alzate en diálogo con el diario Marca.

Pero ante el señalamiento, de forma inesperada, Carlos Queiroz rompió el silencio y después de más de un año de haber dejado el cargo, dio detalles inéditos, limpió su nombre y apuntó a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, puntualmente a Álvaro González, por el pésimo manejo que le dieron a varias situaciones que se presentaron en la Selección Colombia.

Nunca he presentado una solicitud de renuncia a mí rol como entrenador de la Selección Colombia, quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la Federación Colombiana propuso firmar, para garantizar mi destitución.

En seguida de su respuesta, calificó a Alzate como “mentiroso”.

Las declaraciones del señor Alzate, son falsas y mentirosas, revelando su carácter y personalidad. En ningún momento, mi persona y mí staff desaparecimos y dejamos de tomar contacto con el personal de la Federación o del Comité Ejecutivo. En todo caso el señor Gonzales Alzate fue quien desapareció y dejo de tomar contacto con sus pares, imagino que por este motivo no sabría que la sede en Bogotá estaba cerrada por cuestiones Sanitarias, y que el staff estaba trabajando dentro de un hotel en Bogotá para tratar de evitar tomar contactos innecesarios que perjudicaran a la selección.

Le puede interesar: Carlos Queiroz responsabilizó a la FCF del suicidio de entrenador de arqueros

Incluso, Queiroz aseguró que lo hecho por Alzate llevó al cuerpo técnico del portugués al extremo en un momento crítico a nivel mundial por cuenta del covid-19.

Este señor no tiene la autoridad para poner en duda o criticar mí profesionalismo y el de mi staff. Quien me conoce sabe lo que es trabajar con exigencia, a todos los niveles. Nunca, en ningún momento, hemos dejado de asumir nuestras responsabilidades y mucho menos en el simple contacto con el Comité Ejecutivo. La afirmación de ese hecho, tan irrelevante como falsa, es ingenua y ridícula. Todas las personas directamente relacionadas a la selección en el día a día pueden dar fe, que todo el cuerpo técnico y jugadores, dentro y fuera de la cancha siempre trabajaron con total dedicación y profesionalismo, aun cuando las condiciones de salud y seguridad sanitaria no eran las más adecuadas, exponiéndose al riesgo que el Covid generaba.